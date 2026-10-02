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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على سيدة حولت شقة إلى ملهى ليلي بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بتأجير شقة بالعقار محل سكنها بالقاهرة لعدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"، والزعم بقيامهم باستغلالها كملهى ليلى "بدون ترخيص".
 


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد صاحبة الحساب (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر )، وبسؤالها قررت بتضررها من (مالك محل – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بتأجير إحدى الشقق ملكه كائنة بالعقار محل سكنها لإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، وقيام الأخيرة باستغلالها كملهى ليلى "بدون ترخيص" لإقامة الحفلات الخاصة بالأشخاص من جالية بلادها مما يسبب الإزعاج والضوضاء.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وتم غلق الشقة محل البلاغ تنسيقاً والجهات المعنية ، وبمواجهتهما أيدا ماسبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى شقة

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