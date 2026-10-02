حسام موافي يكشف حقيقة ارتفاع سرعة الترسيب ودلالتها الطبية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقيقة دلالة تحليل سرعة الترسيب، موضحًا أنه أحد المؤشرات الطبية التي يستعين بها الأطباء في تقييم بعض الحالات المرضية، ولا تعني النتيجة المرتفعة منه بالضرورة الإصابة بمرض خطير.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدم يتكون من البلازما، وهي الجزء السائل، إلى جانب خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

وأشار إلى أن سرعة الترسيب تُقاس من خلال وضع عينة الدم في أنبوبة ومتابعة معدل ترسب خلايا الدم خلال فترة زمنية محددة، موضحًا أن النتيجة تعبر عن مقدار نزول كرات الدم الحمراء داخل الأنبوبة.

وأضاف أن ظهور نتيجة مثل «7/5» يعني أن معدل الترسيب بلغ 5 وحدات خلال الساعة الأولى و7 وحدات خلال الساعة الثانية، موضحًا أن هذا التحليل يمثل مؤشرًا يساعد الطبيب في تقييم الحالة الصحية للمريض.