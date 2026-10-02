حسام موافي يكشف سبب الخمول وكثرة النوم ويحذر من قصور الغدة الدرقية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الشعور المستمر بالخمول والرغبة في النوم لفترات طويلة، موضحًا أن هذه الحالة قد ترتبط بعوامل نفسية أو بانخفاض نشاط الغدة الدرقية.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن كثرة النوم قد تكون ناتجة عن سببين رئيسيين، أولهما نفسي، وفي هذه الحالة يحتاج الشخص إلى استشارة طبيب نفسي، بينما يرتبط السبب الثاني بانخفاض نشاط الغدة الدرقية.

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أهمية الغدة الدرقية في الحفاظ على نشاط الجسم، موضحًا أن انخفاض نشاطها قد يؤدي إلى الشعور بالكسل والخمول وعدم القدرة على أداء المهام اليومية المعتادة.

وأضاف أن قصور الغدة الدرقية قد يؤثر كذلك على قدرة الشخص على المذاكرة والتركيز، الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى أسباب الخمول المستمر وعدم الاكتفاء باعتباره نتيجة للإرهاق أو قلة النوم.