يؤثر على التركيز والذاكرة.. حسام موافي يحذر من الإفراط في استخدام الهاتف

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن الاستخدام المفرط قد يؤثر سلبًا على قدرة الطلاب على التركيز ويزيد من مشكلة النسيان.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن النسيان في حد ذاته يعد ظاهرة طبيعية لدى الإنسان، لكنه قد يتحول إلى مشكلة؛ إذا تجاوز المعدل المعتاد.

وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الهواتف المحمولة أصبح من العوامل المؤثرة في تركيز الطلاب، قائلًا: «الموبايل عندنا تسبب في رسوب عدد كبير جدًا من الطلبة في كلية الطب»، منتقدًا الاستخدام المفرط للهاتف وما يترتب عليه من تراجع القدرة على التركيز.

ولفت أستاذ الحالات الحرجة إلى إمكانية ملاحظة الفارق بين مستوى التركيز والذاكرة قبل انتشار الهواتف الذكية والوضع الحالي، مؤكدًا أن النسيان يظل أمرًا طبيعيًا ما دام في حدوده المعتادة.

واستشهد موافي بما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى النسيان، مؤكدًا أن حدوثه أمر طبيعي، بينما تكمن المشكلة في تزايده بصورة غير معتادة أو تأثيره على أداء الشخص في حياته ودراسته.