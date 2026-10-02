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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادا لكأس عاصمة مصر.. بيراميدز يواجه ليفلز وديا

بيراميدز
بيراميدز
عمرو مصطفى

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن خوض الفريق لمباراة ودية تحضيرية استعدادا لاستئناف المباريات بعد التوقف الدولي.

  بيراميدز يواجه ليفلز ودياً

 

أوضح زاهر أن بيراميدز سيخوض مباراة ودية أمام نظيره نادي ليلفز في السابعة من مساء الاثنين المقبل 5 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة القناة يوم 7 أكتوبر في بداية مشوار بطولة كأس عاصمة مصر، قبل استئناف الدوري ومواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 12 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة.

بيراميدز يشارك في حدث عالمي بشأن انتقالات اللاعبين بـ باريس

 

شارك وفد نادي بيراميدز في الاجتماعات السنوية الخاصة بغرفة الانتقالات Transfer Room والتي تقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أهم وأكبر أندية العالم والكرة الأوروبية.

ومثل وفد بيراميدز في الاجتماع السنوي للغرفة، الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.

وجاءت مشاركة نادي بيراميدز في الاجتماعات للمرة الثالثة على التوالي، حيث تتناول الانتقالات الخاصة باللاعبين على مستوى العالم وما وصلت إليه في الوقت الحالي، وأسعار السوق بجانب تحليل الأداء ومتابعة اللاعبين والكشافة على مستوى العالم.

وتمثل اجتماعات الغرفة السنوية، فرصة كبيرة للأندية من مختلف دول العالم وخاصة من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، للتعرف على الأسواق وتقوية العلاقات وآخر ما وصلت إليه الانتقالات في تأكيد على رغبة بيراميدز في التعرف على كل ما هو جديد في كرة القدم لمواكبة التطور العالمي.

بيراميدز أحمد زاهر ليفلز كأس عاصمة مصر استاد الدفاع الجوي

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