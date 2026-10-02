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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شارع الفن.. عروض فنية ومسرح عرائس واكتشاف مواهب وورش إبداعية في ميدان المحطة بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان يوماً جديداً من فعاليات مبادرة "شارع الفن" ، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، ضمن المشروع القومى للفنون "الثقافة حياة"، بهدف نشر الفنون والإبداع فى الميادين والفضاءات العامة، وتعزيز الحراك الثقافى والمجتمعى بالمحافظة .

عروض فنية 

تضمنت الفعاليات التى شهدت إقبالاً من أهالى المحافظة ، والأفواج السياحية الزائرة ، عرضاً لمسرح العرائس بعنوان "أسد وأرنوب"، مصحوباً بعدد من أغانى الأطفال الشهيرة، وسط تفاعل من الأطفال والجمهور، أعقبه تنظيم فقرة لاكتشاف المواهب، بإشراف موسى محمد، فى مجالات الشعر والغناء والإنشاد، بما يسهم فى دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن إبداعاتها .

وشهدت الفعاليات تقديم باقة متنوعة من الأغانى التراثية بصوت الفنان فتحى السعيد، من بينها "يا مصر"، و"يا حبيبى"، و"أنا بهواك"، وغيرها من الأعمال الغنائية، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الجماهيرى مع الفقرات الفنية المقدمة .

تعزيز الإبداع واكتشاف المواهب

واختتمت الفعاليات بتنفيذ ورشة فنية للأطفال بعنوان "رسم لوحة موزايك بالفوم"، قدمتها الفنانة مى عبد الهادى، وشهدت مشاركة وتفاعلاً كبيراً من الأطفال، فى إطار الحرص على تنمية قدراتهم الفنية والإبداعية وتشجيعهم على ممارسة الفنون المختلفة .

" شارع الفن" 

يتم تنفيذ برنامج "شارع الفن" من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، بحضور يوسف محمود مدير عام الفرع ، وذلك من خلال برنامج ثقافى وفنى متنوع يستهدف الوصول بالفنون إلى الجمهور فى الميادين والفضاءات العامة، بما يتناسب مع الخصوصية الثقافية والفنية لمحافظة أسوان.

 تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة 

فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتعزيز جهود دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير سبل الرعاية والمساندة لهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية فى المجتمع ، واصلت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتنموية، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية .

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان برئاسة سهير مكى منسق المبادرة، وبالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "بإبداعنا نصنع الفرق" لتنمية واكتشاف مواهب الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بمؤسسة "كلنا إيد واحدة" بمدينة أسوان، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "أسرتى قوتى" – المرحلة الرابعة .

تأتى الورشة فى إطار دعم قدرات ومواهب الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية والفنية، بما يسهم فى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ودعم دمجهم ومشاركتهم الفاعلة فى المجتمع .

" معاً نصنع التنمية" 

فى سياق متصل، تم تنظيم فعالية بعنوان "معاً نصنع التنمية" بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بهدف التعريف بفرص وآليات العمل. 

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