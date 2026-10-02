ضبط حفار مخالف بحى جنوب أسوان وإستكمال أعمال الإنارة بالطريق الرئيسى بقرى كركر

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للتصدى الفورى لأى مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، فضلاً عن إستكمال أعمال الإنارة بمختلف القرى والنجوع، ومراجعة كفاءة الإضاءة بالشوارع والطرق بما يسهم فى توفير بيئة آمنة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، تواصل الوحدات المحلية والجهات المعنية جهودها لتنفيذ هذه التعليمات على الوجه الأكمل .

ضبط حفار مخالف وإيداعه بشرطة المرافق

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية ورؤساء القرى والأحياء، بضبط حفار مخالف بنطاق حى جنوب، حيث تم التحفظ عليه وإيداعه بشرطة المرافق، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

إستكمال أعمال الإنارة بقرى كركر

وفى نفس السياق، قام العاملون بقطاع الكهرباء بإستكمال أعمال إنارة الطريق الرئيسى بقرى كركر ، ضمن جهود المحافظة للإرتقاء بمستوى الإنارة العامة بالقرى والنجوع ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع تكثيف أعمال المتابعة والمراجعة الدورية لكفاءة أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف المناطق والأحياء السكنية .