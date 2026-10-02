أخبار أسوان | لقاء مع رئيس الأكاديمية العربية.. والإطمئنان على مصابى حادث طريق أبو سمبل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 1/10/2026 أحداثا متنوعة.

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لبحث أوجه التعاون المشترك والرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية ، وتعزيز جهود خدمة المجتمع الأسوانى ودعم مسيرة التنمية على أرض المحافظة .

الأكاديمية شريك أساسى فى تحقيق التنمية المنشودة

وخلال اللقاء الذى حضره أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادى بالأكاديمية ، أكد المهندس عمرو لاشين على الدور المحورى والهادف الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجالات التعليم والبحث العلمى بإعتبارها شريكاً أساسياً لأجهزة المحافظة فى دعم جهود التنمية وتحقيق أهدافها المنشودة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية .

وأشاد محافظ أسوان بالمساندة الواضحة التى تقدمها الأكاديمية لمختلف مجالات وقطاعات العمل العام بالمحافظة ، فضلاً عن حرصها على تأهيل أبنائنا الطلاب وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، بما يساهم فى إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على تحمل المسئولية ، والمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والوصول بها إلى أفضل المستويات العلمية والحياتية ، ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى الذى تشهده الدول المتقدمة .

https://www.elbalad.news/7126345

جهود متنوعة

اطمأن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على حالة المصابين في حادث تصادم سيارة كوستر بأتوبيس سياحى بطريق أسوان أبو سمبل البرى، على بعد نحو 7 كم من قرى كركر، حيث تم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة .

12 مصاباً بينهم 3 مصريين و9 من الصين

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصاً، من بينهم 3 مصريين و9 من الجنسية الصينية ، حيث تم على الفور بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ، وإجراء الفحوصات وتقديم أوجه الرعاية المطلوبة لهم.

ووجه المهندس عمرو لاشين بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، مع المتابعة المستمرة لحالاتهم الصحية للمصابين ، والتعامل الفورى مع أى تداعيات صحية للحالات، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لحالتهم داخل المستشفى، وتوفير كل ما يلزم من إمكانيات طبية وعلاجية، لحين تماثلهم للشفاء الكامل.

https://www.elbalad.news/7126115