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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخماد حريق بمخبز فى أسوان

اطفاء
اطفاء
محمد عبد الفتاح

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع داخل مخبز لإنتاج المخبوزات والفينو بمدينة كوم أمبو بأسوان، قبل امتداده إلى البنايات السكنية المجاورة، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخص. 

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة. 

وأثناء محاولة السيطرة أصيب أحد الأشخاص أثناء مشاركته في السيطرة على الحريق، بعدما انهارت به قطعة خشبية كان يقف عليها نتيجة تآكلها بفعل النيران، وتم التعامل مع الحالة المصابة. 

السيطرة على حريق 

وتدخلت الأجهزة المعنية لمتابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يتم حصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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