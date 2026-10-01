قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القاهرة: نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية 2027
موسكو: مناورات الناتو قرب كالينينجراد تهديد مباشر باستخدام القوة
بوتين: 11% فقط من دونيتسك تحت السيطرة الأوكرانية.. ونسعى لإنهاء الحرب بالمفاوضات
اعتراض صاروخين باليستيين و4 مسيرات.. التحالف يعلن التصدي لهجمات حوثية
«من التعامل مع الكوارث للوقاية».. تفاصيل مباحثات وزير الري مع مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر
اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي
من القليوبية.. القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية
كهرباء المسجد النبوي.. الإمارات تُدين استهداف الحوثي للمدينة المنورة
إثيوبيا تعلن دبلوماسيا مصريا «شخص غير مرغوب فيه».. وتطالبه بالمغادرة خلال 48 ساعة
طرحتها اليوم.. مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية «كان عندك كام سنة»
تداعيات حرب الحبوب والغاز.. كيف تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر والعالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«من التعامل مع الكوارث للوقاية».. تفاصيل مباحثات وزير الري مع مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر

وزير الري والموارد المائية و مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
وزير الري والموارد المائية و مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيدة باولا ألبريتو، مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال إدارة المخاطر المائية والمناخية والإنذار المبكر وتعزيز القدرة على الصمود. وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه بالعاصمة الإيطالية روما.

سويلم من روما: التعاون بين دول حوض النيل في إدارة مخاطر الجفاف والفيضانات يحقق منافع مشتركة

 

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، في ظل تزايد حدة وتعقيد الظواهر المناخية والهيدرولوجية المتطرفة، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من التعامل مع آثار الكوارث بعد وقوعها إلى الاستعداد المسبق والوقاية والحد من المخاطر، وربط المعلومات العلمية والفنية بعملية اتخاذ القرار وإجراءات عملية على أرض الواقع.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تطوير منظومات الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، وضمان وصول المعلومات إلى متخذي القرار والمجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر في الوقت المناسب، بما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية تسهم في الحد من الخسائر وحماية الأرواح والمنشآت وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

وأكد الدكتور سويلم أن الاستثمار في الوقاية ورفع كفاءة ومرونة البنية التحتية المائية أصبح ضرورة أساسية في ضوء التغيرات المتسارعة في الأنماط الهيدرولوجية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تقييم حالة المنشآت المائية وتنفيذ أعمال التأهيل والصيانة، والتعامل مع المخاطر المرتبطة بالظواهر المتطرفة وارتفاع منسوب سطح البحر والتأثيرات المستقبلية على المناطق الساحلية.

كما أكد الدكتور سويلم أن مواجهة المخاطر لا تعتمد على المنشآت فقط، وإنما تتطلب كذلك رفع وعي المجتمعات المحلية، وبناء القدرات، وتحسين نظم الاستعداد والاستجابة، ودمج اعتبارات المخاطر في خطط التنمية والاستثمار، بما يعزز القدرة على التكيف مع الظروف المناخية والمائية المتغيرة.

وتناول اللقاء أهمية التعاون بين دول حوض النيل في مواجهة المخاطر المائية المشتركة، حيث أكد الدكتور سويلم أن دول الحوض تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالجفاف والفيضانات والظواهر الهيدرولوجية المتطرفة، وأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير نظم الرصد والإنذار المبكر يمثل مجالًا مهمًا لتحقيق منافع مشتركة لشعوب دول الحوض.

وأكد الجانبان أن المياه يمكن أن تمثل مجالًا مهمًا للتعاون والحوار بين الدول، وأن التحديات المناخية والمائية تتجاوز الحدود، بما يستلزم العمل المشترك وتبادل الخبرات والحلول والتكنولوجيات، والاستفادة من دور المؤسسات الدولية في دعم الدول لتعزيز قدرتها على الاستعداد للمخاطر والتعامل معها.

وأكد الدكتور سويلم في ختام اللقاء أهمية مواصلة التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بما يسهم في تحويل المعرفة والمعلومات المتعلقة بالمخاطر إلى إجراءات عملية، ودعم الاستثمار في الوقاية والاستعداد المبكر، وتعزيز قدرة البنية التحتية والمجتمعات على الصمود في مواجهة التحديات المناخية والمائية المستقبلية.

أرض الواقع مخاطر الكوارث الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

جانب من الاجتماع اليوم

سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

الجيش الإثيوبي

ذعر في أديس أبابا.. هجمات بطائرات مسيرة على مقر قيادة الجيش الإثيوبي

طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

طوله 15 مترا.. حريق يلتهم مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشباب

منتخب الشباب يبدأ الاستعداد لمواجهة المغرب بتصفيات شمال أفريقيا.. ورياض يحفز اللاعبين

كريستيانو رونالدو

جورجي جيسوس يحسم الجدل حول رونالدو قبل مواجهة البرتغال والدنمارك

زيدان

زيدان يتحدث عن نطحة ماتيرازي قبل مواجهة فرنسا وإيطاليا

بالصور

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي.. اكتشف علاقته بحمية البحر المتوسط

كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد