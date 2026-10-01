الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال تكرّم نخبة من المبدعين والمفكرين

كرّمت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال عددًا من أعضائها تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم في مجالات الأدب والفنون والقانون والسياسة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية وريادة الأعمال.

الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال

وجاء التكريم احتفاءً بما قدمه المكرّمون من مؤلفات وإسهامات فكرية وعلمية وثقافية، وانطلاقًا من توجه الجمعية إلى دعم أصحاب الفكر والإبداع وتسليط الضوء على التجارب التي تسهم في إثراء المجتمع .

وصرح اللواء إسماعيل عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن اهتمام الجمعية بتكريم المبدعين يعكس رؤيتها بأن التنمية المتكاملة تقوم على منظومة تجمع بين الاستثمار والاقتصاد والعلم والثقافة والفكر .

وأضاف أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بأعضائها وإنجازاتهم، وتسعى إلى دعم المبادرات التي تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أهمية تنمية أوجه التعاون والتبادل الثقافي والفكري بين مصر والمملكة المغربية، بما يعزز العلاقات المتميزة بين الشعبين.

وحضر الاحتفالية الأمين العام للجمعية محمد عبدالمقصود، ومحمد عادل حسني، مؤسس الجمعية، ومحسن علي، نائب رئيس الجمعية، إلى جانب المهندس أحمد إبراهيم، والدكتور عبده الكودي، والمهندس أحمد ذكي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الفكرية والأكاديمية.

وأدار فعاليات الاحتفالية الإعلامي د. عبدالباقي عزوز، الذي أشار في كلمته إلى أهمية الاحتفاء بأصحاب العطاء العلمي والثقافية.

وشملت قائمة المكرّمين اللواء الدكتور هيثم عاطف، المحاضر الزائر بكليات العلوم السياسية، والأستاذ الدكتور صلاح هاشم، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، والدكتور مصطفى أباظة، والدكتورة سعاد بطي من المملكة المغربية، والدكتورة أميرة فهمي، أستاذ التصوير والرسم بجامعة العاصمة، والدكتورة سعاد بطي، المدير التنفيذي للجمعية.

وخلال الاحتفالية، جرى تسليط الضوء على المسيرة العلمية والفكرية للمكرّمين، وما قدموه من مؤلفات وأعمال وإسهامات في مجالات تخصصاتهم، قبل أن يختتم اللقاء بتكريمهم من جانب اللواء إسماعيل عبدالعزيز.

وعكست الاحتفالية اهتمام الجمعية بتقدير الكفاءات والاحتفاء بالإنجاز، إلى جانب دورها في دعم التواصل الثقافي والفكري وفتح مزيد من التعاون بين مصر والمغرب.