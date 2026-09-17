البورصة المصرية تبحث مع «جمعية رجال الأعمال» مزايا القيد وأحدث أدوات سوق المال

بحثت البورصة المصرية مع جمعية رجال الأعمال المصريين تطورات سوق الأوراق المالية ومستجدات السوق التنظيمية والفنية، إلى جانب مزايا قيد الشركات وأحدث الأدوات والمنتجات المالية، وذلك خلال لقاء موسع وحوار مفتوح جمع عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مع قيادات وأعضاء الجمعية برئاسة المهندس علي عيسى.

وتناول اللقاء أداء البورصة المصرية والتطورات التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع رأس المال السوقي إلى أكثر من 4.3 تريليون جنيه، واقتراب متوسط التداولات اليومية من 10 مليارات جنيه، وفق ما عرضه رئيس البورصة خلال اللقاء.

عمر رضوان يستعرض تطورات سوق الأوراق المالية

واستعرض عمر رضوان أبرز مستجدات سوق المال المصري، ورد على استفسارات أعضاء جمعية رجال الأعمال بشأن آليات التداول ومزايا القيد وأحدث التطورات التي يشهدها السوق.

كما تناول اللقاء جهود توسيع قاعدة المستثمرين وتطوير البنية التكنولوجية للسوق، إلى جانب استعراض عدد من المستجدات التنظيمية والفنية الهادفة إلى دعم كفاءة التداول وتعزيز قدرة البورصة على جذب استثمارات جديدة.

طرح بنك القاهرة و«مصر لتأمينات الحياة» على أجندة البورصة

وتطرق اللقاء إلى مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، وفي مقدمتها بنك القاهرة وشركة «مصر لتأمينات الحياة»، حيث أوضح رئيس البورصة أن السوق تترقب طرح بنك القاهرة قبل نهاية العام الجاري، على أن يعقبه طرح «مصر لتأمينات الحياة».

ومن شأن الطروحات الجديدة إضافة كيانات إلى سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الشركات والمساهمين، فضلًا عن إتاحة خيارات استثمارية جديدة أمام المتعاملين.

حوافز وتسهيلات لدعم سوق المال

واستعرض رئيس البورصة خلال اللقاء حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية التي تستهدف دعم سوق المال وتحفيز التداول، إلى جانب مناقشة الإجراءات المرتبطة بتيسير المعاملات للمستثمرين وتعزيز السيولة.

كما تناول اللقاء الحوافز المرتبطة بقيد الشركات في البورصة، بما في ذلك الاستفادة من سوق المال في توفير التمويل طويل الأجل، ودعم خطط التوسع وزيادة رأس المال وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

المشتقات المالية و«Short Selling» ضمن أحدث أدوات السوق

وتطرق اللقاء إلى أحدث المنتجات والأدوات المالية المطروحة والجاري تفعيلها في السوق المصرية، وفي مقدمتها سوق المشتقات المالية، إلى جانب إعادة هيكلة آلية الاقتراض بغرض البيع «Short Selling»، بما يستهدف تطوير آليات التداول وتعميق السوق.

كما جرى استعراض الآليات والاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة، ودور الأدوات المالية الجديدة في تنويع المنتجات التي يوفرها سوق المال أمام المستثمرين والشركات.

«جمعية رجال الأعمال»: البورصة منصة للتمويل والنمو

وأكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قوة العلاقات التاريخية بين الجمعية والبورصة المصرية، مشيرًا إلى حرص الجمعية على تنمية وتوطيد التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال وسوق المال.

وأوضح أن البورصة تمثل منصة مهمة للتمويل والنمو، لما توفره من أدوات تمويلية تساعد الشركات على التوسع وزيادة رأس المال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين الجمعية والبورصة يمكن أن يسهم في دعم الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة السوق، إلى جانب المساهمة في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تخدم مجتمع الأعمال.

تعاون مع البورصات العالمية والعربية والأفريقية

واختُتم اللقاء باستعراض جهود البورصة المصرية لتعزيز التعاون مع الأسواق المالية العالمية والعربية والأفريقية، إلى جانب مناقشة انعكاسات حركة الأسواق الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي على أداء سوق الأوراق المالية المصرية.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود البورصة لتوسيع قاعدة الشركات والمستثمرين وتعزيز التعاون مع الأسواق الإقليمية، بما يدعم تطوير سوق المال المصري وتوفير أدوات وخيارات تمويل واستثمار متنوعة.