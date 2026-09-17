زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته الصحية: «لسه في الرعاية»

كشفت زوجة الفنان سامح حسين عن آخر تطورات حالته الصحية، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له، مؤكدة أن حالته تشهد تحسنًا، لكنه لا يزال يخضع للرعاية الطبية.

وكتبت زوجة سامح حسين عبر حسابها على فيسبوك: “محتاجين دعواتكم الطيبة معانا.. حالته تتحسن بس لسه في الرعاية ومحتاج متابعة.. الزيارة ما زالت ممنوعة لكن الحمد لله رب العالمين فيه تحسن”.

تفاصيل الحالة الصحية لـ سامح حسين

وبحسب المعلومات المتداولة حول حالته الصحية، تعرض سامح حسين لوعكة صحية مفاجئة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، قبل أن تستدعي حالته المتابعة الطبية داخل العناية المركزة.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن التشخيص الطبي الدقيق أو السبب المحدد الذي أدى إلى دخوله العناية المركزة، لذلك لا يمكن تأكيد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة مرضه أو تفاصيل حالته إلا من خلال أسرته أو الفريق الطبي المعالج.