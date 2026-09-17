عودة مهرجان دبي السينمائي بعد سنوات من الغياب

تستعد إدارة مهرجان دبي السينمائي الدولي لإعادة إطلاق المهرجان، بعد سنوات من التوقف عن تنظيم فعالياته، في خطوة تعيد الحدث السينمائي إلى الساحة الفنية من جديد.

ومن المقرر أن يشهد عام 2027 عودة مهرجان دبي السينمائي، على أن تُقام فعالياته خلال شهر سبتمبر من كل عام، وفقًا للخطة الجديدة التي تستهدف استئناف المهرجان وتعزيز حضوره على خريطة المهرجانات السينمائية الدولية.

وكان قد توقف لمهرجان دبي لمدة 10 سنوات كاملة، حيث اقيمت آخر دورة له في الفترة من 6 وحتى 13 ديسمبر عام 2017، وعُرض فيها نحو 140 فيلماً من 51 دولة بـ38 لغة مختلفة.

و رأس المهرجان في هذه الدورة عبد الحميد جمعة، بينما شغل منصب مدير المهرجان المخرج الإماراتي مسعود أمر الله آل علي.



