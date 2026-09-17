الولايات المتحدة تخفف مؤقتًا قيود ساعات العمل لسائقي شاحنات نقل الوقود

قال وزير النقل الأمريكي، شون دافي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت تخفيف قواعد ساعات العمل مؤقتًا لسائقي الشاحنات الذين ينقلون البنزين والديزل، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالإمدادات والتكاليف.

ويدخل الإعفاء، الذي يستمر 90 يومًا، حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الأربعاء، ويسمح للسائقين بالعمل لمدة تصل إلى 16 ساعة خلال فترة 24 ساعة، مقارنة بـ14 ساعة بموجب القواعد الحالية، شريطة حصولهم على فترات الراحة الإلزامية.

وقال دافي إن الإعفاء جاء تحسبًا لتعطلات قصيرة الأجل في سلاسل الإمداد قد تؤدي إلى تأخير شحنات البنزين والديزل، وهو ما قد يؤثر بدوره على عمليات نقل البضائع.

ويأتي القرار في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا عند 6.29 دولار للجالون، ارتفاعًا من 3.74 دولار قبل عام، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في ظل تأثير الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران والهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية على الإمدادات.

وذكرت الإدارة الفيدرالية لسلامة ناقلات السيارات التابعة لوزارة النقل أنها اتخذت القرار "تحسبًا للحاجة إلى مزيد من المرونة في ساعات العمل"، مضيفة أن الإجراء يهدف إلى التعامل مع اضطرابات الإمدادات العالمية، والزيادة المتوقعة في الطلب على البنزين والديزل خلال أواخر الصيف والخريف.

وأضافت الوزارة أن الخطوة تستهدف أيضًا الحد من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص توافر الوقود على شركات النقل وعمليات الحصاد الزراعي والجمهور مع زيادة الطلب.

ومن المتوقع أن تظل إمدادات الديزل العالمية شحيحة بسبب نقص الطاقة الفائضة في قطاع التكرير، وحظر روسيا صادرات الديزل، واقتراب ذروة الطلب خلال فصل الشتاء.

ويُستثنى من الإعفاء مشغلو الشاحنات الذين يحملون تصنيفات سلامة مشروطة، بينما يتم السماح للسائق الذي يحتاج إلى الراحة الفورية بالحصول على فترة راحة متصلة مدتها 10 ساعات قبل استئناف العمل.

وسبق إصدار مثل هذه القرارات بصورة متكررة للتعامل مع الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ، مثل حرائق الغابات والأعاصير والعواصف الشتوية، حيث أعفى أمر طوارئ وطني في مارس عام 2020 سائقي المركبات التجارية الذين ينقلون المساعدات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا، والإمدادات الغذائية لإعادة تخزين المتاجر، والمستلزمات والمعدات، من بينها الكمامات والمطهرات، من متطلبات ساعات العمل المعتادة.