قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثانوية الأزهرية .. فتح باب التظلمات من النتيجة 19 سبتمبر ولمدة 60 يومًا
الزمالك يتصدر الدوري مؤقتا.. وبيراميدز يبحث عن الفوز الخامس أمام الشرقية إنبي
زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته الصحية: «لسه في الرعاية»
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية
الأرصاد: أمطار فى عدة مناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة .. ونصائح للمواطنين
الملك المصري يواصل كتابة التاريخ.. ماذا قدم صلاح ليصبح ضمن كبار صناع الأهداف في العالم منذ 2020؟
صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الدكتور زاهي حواس يحصل على الدكتوراه الفخرية الـ13 من «جامعة شنغهاي»
الجيش السوداني يسيطر على منطقة الممسوكة شمال كردفان
100 عام إذاعة و66 عامًا على انطلاق التليفزيون.. «المسلماني»: رقمنة تراث ماسبيرو أهم عملية إنقاذ للأرشيف الوطني المصري
كواليس مُحاكمة المتهم بوضع كاميرا على غرفة فتاة في التجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تخفف مؤقتًا قيود ساعات العمل لسائقي شاحنات نقل الوقود

الولايات المتحدة تخفف مؤقتًا قيود ساعات العمل لسائقي شاحنات نقل الوقود
الولايات المتحدة تخفف مؤقتًا قيود ساعات العمل لسائقي شاحنات نقل الوقود
أ ش أ

قال وزير النقل الأمريكي، شون دافي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت تخفيف قواعد ساعات العمل مؤقتًا لسائقي الشاحنات الذين ينقلون البنزين والديزل، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالإمدادات والتكاليف.

ويدخل الإعفاء، الذي يستمر 90 يومًا، حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الأربعاء، ويسمح للسائقين بالعمل لمدة تصل إلى 16 ساعة خلال فترة 24 ساعة، مقارنة بـ14 ساعة بموجب القواعد الحالية، شريطة حصولهم على فترات الراحة الإلزامية.

وقال دافي إن الإعفاء جاء تحسبًا لتعطلات قصيرة الأجل في سلاسل الإمداد قد تؤدي إلى تأخير شحنات البنزين والديزل، وهو ما قد يؤثر بدوره على عمليات نقل البضائع.

ويأتي القرار في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا عند 6.29 دولار للجالون، ارتفاعًا من 3.74 دولار قبل عام، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في ظل تأثير الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران والهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية على الإمدادات.

وذكرت الإدارة الفيدرالية لسلامة ناقلات السيارات التابعة لوزارة النقل أنها اتخذت القرار "تحسبًا للحاجة إلى مزيد من المرونة في ساعات العمل"، مضيفة أن الإجراء يهدف إلى التعامل مع اضطرابات الإمدادات العالمية، والزيادة المتوقعة في الطلب على البنزين والديزل خلال أواخر الصيف والخريف.

وأضافت الوزارة أن الخطوة تستهدف أيضًا الحد من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص توافر الوقود على شركات النقل وعمليات الحصاد الزراعي والجمهور مع زيادة الطلب.

ومن المتوقع أن تظل إمدادات الديزل العالمية شحيحة بسبب نقص الطاقة الفائضة في قطاع التكرير، وحظر روسيا صادرات الديزل، واقتراب ذروة الطلب خلال فصل الشتاء.

ويُستثنى من الإعفاء مشغلو الشاحنات الذين يحملون تصنيفات سلامة مشروطة، بينما يتم السماح للسائق الذي يحتاج إلى الراحة الفورية بالحصول على فترة راحة متصلة مدتها 10 ساعات قبل استئناف العمل.

وسبق إصدار مثل هذه القرارات بصورة متكررة للتعامل مع الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ، مثل حرائق الغابات والأعاصير والعواصف الشتوية، حيث أعفى أمر طوارئ وطني في مارس عام 2020 سائقي المركبات التجارية الذين ينقلون المساعدات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا، والإمدادات الغذائية لإعادة تخزين المتاجر، والمستلزمات والمعدات، من بينها الكمامات والمطهرات، من متطلبات ساعات العمل المعتادة.

وزير النقل الأمريكي شون دافي الرئيس دونالد ترامب تخفيف قواعد ساعات العمل سائقي الشاحنات الإمدادات والتكاليف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

اندلاع حريق في مصنع ذخائر سلوفاكي خلال أعمال إعادة الإعمار

المحللة السياسية والمحامية الأمريكية إيرينا تسوكرمان

سياسية أمريكية لـ صدى البلد: زيارة بن سلمان للقاهرة تعكس تنسيقًا سعوديًا مصريًا لمواجهة تهديدات البحر الأحمر

صورة أرشيفية

يمنيون يفرون بالقوارب إلى أفريقيا هربًا من اتساع رقعة القتال في البحر الأحمر

بالصور

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد