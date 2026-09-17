شوبير يوجه رسالة بسبب حمزة عبدالكريم: «كفاية حكاية الأهلي والزمالك»

رد الإعلامي أحمد شوبير على ما يثار بشأن عدم اعتبار حمزة عبدالكريم، لاعب برشلونة الشاب، ناشئًا في صفوف الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب تدرج داخل النادي وشارك مع منتخبات الشباب من خلاله، كما حصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «في ناس بتقول حمزة عبدالكريم مش ناشئ الأهلي.. أمال ناشئ إيه؟ بايرن ميونيخ ولا ميلان؟ هو لعب مع منتخبات الشباب من خلال مين، وشارك مع الفريق الأول للأهلي وسافر في أكتر من مباراة؟».

وأضاف: «أنا أول واحد قلت للأهلي: لاعبوا حمزة، وكابتن أحمد الكاس هو اللي نبهني له».

وانتقد شوبير ربط ظهور اللاعبين المميزين دائمًا بالأهلي والزمالك، قائلًا: «كفاية حكاية الأهلي والزمالك دي.. مش كل حاجة حلوة لازم نطلعها من الأهلي أو الزمالك، مفيش كده يا جماعة».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل حالة الاهتمام التي يحظى بها حمزة عبدالكريم، بعد انتقاله من الأهلي إلى برشلونة، وظهوره مع الفريق خلال الفترة الماضية، وسط متابعة لمسيرته مع النادي الكتالوني.