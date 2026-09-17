قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ بنتايج
البورصة تربح 37 مليار جنيه بمستهل تعاملات الخميس.. وارتفاع جماعي للمؤشرات
محمود أبو بيه: زراعة 60 ألف شجرة و800 ألف نبتة ضمن خطة تخضير القاهرة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات السنغافورية فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام يكن ينتقد قائمة منتخب مصر بسبب استبعاد أحمد الشناوي وعمر جابر

احمد الشناوي
احمد الشناوي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

انتقد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بعد إعلان قائمة الفراعنة استعدادًا للمباريات المقبلة.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «طب مش هنكلم عن لاعيبة الزمالك اللي اتظلمت زي عمر جابر وغيره.. إنما الشناوي بيراميدز الحارس الوحيد اللي مستقبلش ولا هدف لحد دلوقتي في الدوري وكله شباك نظيفة، بردو مَيروحش المنتخب».

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قد أعلن قائمة الفراعنة استعدادًا لخوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، إلى جانب مواجهة جنوب أفريقيا وديًا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري، ثم يواجه جنوب السودان يوم 29 من الشهر نفسه، قبل أن يختتم فترة التوقف الدولي بمواجهة جنوب أفريقيا وديًا يوم 4 أكتوبر المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى:
مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع:
محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، حسام عبدالمجيد، حمدي فتحي، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط:
مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، محمد صلاح.

خط الهجوم:
عمر مرموش، حمزة عبدالكريم.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن القائمة تشهد غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، على رأسهم محمود تريزيجيه وياسر إبراهيم.

وأوضح إبراهيم حسن أن مروان عطية سيغيب عن مباراة أنجولا فقط بسبب الإيقاف، بعد العقوبة التي تعرض لها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر اليوم بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بمواجهة أنجولا على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 25 سبتمبر الجاري، قبل السفر إلى جنوب السودان يوم 27 من الشهر نفسه، لمواجهة منتخبها يوم 29 سبتمبر في الثالثة عصرًا.

ويعود منتخب مصر إلى القاهرة يوم 30 سبتمبر، استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

هشام يكن حسام حسن منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

قاعدة عسكرية أمريكية - أرشيفية

مسؤول أمريكي: قواعدنا في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار جسيمة وإصلاحها سيستغرق عقوداً

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يرحب بانضمام تيمور الشرقية كعضو جديد

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يرحب بانضمام تيمور الشرقية كعضو جديد

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد