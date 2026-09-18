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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 18-9-2026 على مستوي السوق الرسمية.

الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتا من دون تغيير؛ على مستوي البنوك من آخر يوم عمل أمس.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيها للشراء و 52.18 جنيها .

أقل سعر

وسجل اقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.05 جنيها للشراء و 52.15 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، البركة، التجاري الدولي CIB".

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.08 جنيها للشراء و 52.18 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد،HSBC، مصر، الإسكندرية، التنمية الصناعية، المصرف العربي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 52.1 جنيها للشراء و 52.22 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، نكست، العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 52.17 جنيها للشراء و 52.27 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.12 جنيها للشراء و 52.22 جنيها للبيع في بنك سايب.

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