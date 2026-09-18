دون تغيير.. الدولار في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 18-9-2026 على مستوي السوق الرسمية.

الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتا من دون تغيير؛ على مستوي البنوك من آخر يوم عمل أمس.

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيها للشراء و 52.18 جنيها .

أقل سعر

وسجل اقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.05 جنيها للشراء و 52.15 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، البركة، التجاري الدولي CIB".

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.08 جنيها للشراء و 52.18 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد،HSBC، مصر، الإسكندرية، التنمية الصناعية، المصرف العربي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 52.1 جنيها للشراء و 52.22 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، نكست، العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 52.17 جنيها للشراء و 52.27 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.12 جنيها للشراء و 52.22 جنيها للبيع في بنك سايب.