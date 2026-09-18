استجابة لما تم تداوله.. محافظة الإسماعيلية تتخذ إجراءات عاجلة ضد سائق سيارة قمامة

أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانا رسميا بشأن ما تم رصده وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول واقعة إهمال سائق سيارة نقل القمامة التابعة لحي ثالث بشارع محمد علي. وأكدت المحافظة حرصها التام على المتابعة المستمرة والتفاعل السريع مع كل ما يخص المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

وفي هذا الصدد، تم اتخاذ عدة إجراءات وهي إحالة السائق للتحقيق العاجل، للوقوف على أسباب وحيثيات الواقعة وعدم الالتزام بتغطية الحاوية.

كما تم اصدار قرار بتطبيق العقوبات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة لمجازاته، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات الفردية مستقبلاً.

وتؤكد المحافظة تقديرها لدور المواطنين والمنصات الإعلامية في رصد أية مخالفات، وتشدد على عدم التهاون مع أي تقصير يمس السلامة العامة أو النظافة.