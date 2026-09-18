رئيس الأركان الإسرائيلي: قواتنا تعمل داخل لبنان لإحباط التهديدات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ايال زامير، إن القوات الإسرائيلية تعمل في «مواقع متقدمة» داخل الأراضي اللبنانية، بهدف إحباط ما وصفه بالتهديدات الموجهة ضد إسرائيل.

وأضاف، وفق ما نقلته قناة «العربية»، أن النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يأتي في إطار جهود الجيش للتعامل مع التهديدات الأمنية ومنع تطورها إلى هجمات تستهدف الأراضي الإسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط عمليات عسكرية متبادلة وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهات.

ويعكس حديث رئيس الأركان الإسرائيلي استمرار اعتماد الجيش على التحركات الميدانية داخل الأراضي اللبنانية باعتبارها جزءًا من الإجراءات التي يقول إنها تهدف إلى إبعاد مصادر التهديد عن المناطق الحدودية.

وتبقى طبيعة المواقع التي أشار إليها رئيس الأركان وحجم القوات الموجودة فيها وتفاصيل العمليات التي تنفذها غير واضحة في المعلومات الأولية المتداولة.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي في وقت تحظى فيه التطورات الميدانية في لبنان باهتمام إقليمي ودولي، مع استمرار الدعوات إلى احتواء التصعيد ومنع انتقال المواجهات إلى نطاق أوسع.