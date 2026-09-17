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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ليس للبشرة فقط.. فوائد الكولاجين لصحة الأمعاء والميكروبيوم

الأمعاء
الأمعاء
اسماء محمد

يعد الكولاجين من المواد الطبيعية التى تعزز صحة البشرة و الجسم الداخلية.

ووفقا لما جاء في موقع draxe اليك اهم المعلومات عن علاقة الكولاجين بصحة الأمعاء.

الكولاجين يدعم صحة الأمعاء

من أهم الأمور التي يجب معرفتها عن الكولاجين لصحة الأمعاء أن الكولاجين المصنّع مع البروبيوتيك يساعد في دعم صحة الأمعاء.

لأن الكولاجين عنصر مهم للصحة العامة، فإن تناول كميات كافية من الكولاجين مع البروبيوتيك والمغذيات التي تدعم إنتاج الكولاجين الخاص بالجسم يمكن أن يكون جزءًا من نهج شامل لدعم صحة الأمعاء.

الكولاجين مع البروبيوتيك يدعم ميكروبيوم الأمعاء

الميكروبيوم المعوي هو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش داخل الجهاز الهضمي. ويشمل الحفاظ على ميكروبيوم صحي دعم التوازن المناسب للبكتيريا المعوية المفيدة.

يمكن للكولاجين مع البروبيوتيك أن يدعم صحة الميكروبيوم المعوي.

على سبيل المثال، تحتوي بعض مكملات الكولاجين المصممة خصيصًا لدعم صحة الأمعاء على مكونات مثل البروبيوتيك المستخلص من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة. توفر هذه التركيبات خيارًا آخر للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الكولاجين إلى جانب مكونات مصممة لدعم صحة الأمعاء بشكل عام.

نوع وشكل مادة الكولاجين

يوجد ما لا يقل عن 29 نوعًا من الكولاجين في جسم الإنسان، ولكل نوع منها أدوار هيكلية مختلفة.

ومن بين الأنواع المرتبطة بالفوائد الأنواع 1 و 2 و 3. الأنواع 1 و 2 و 3 هي أشكال وفيرة من الكولاجين وهي مهمة للصحة العامة.

عند اختيار الكولاجين لصحة الأمعاء ، يعتبر مسحوق الكولاجين المتحلل - المعروف أيضًا باسم ببتيدات الكولاجين - أحد الخيارات التي يجب مراعاتها، عند تركيبه مع البروبيوتيك.

يؤدي التحلل المائي إلى تكسير الكولاجين إلى سلاسل بروتينية أقصر ونتيجة لذلك، يتم تكسير ببتيدات الكولاجين المتحللة وهضمها بسهولة أكبر في الأمعاء كما أنها تذوب بسهولة في السوائل الساخنة أو الباردة.

تحتوي بعض مكملات الكولاجين المتعددة على أنواع عديدة من ببتيدات الكولاجين المتحللة من مصادر غذائية متنوعة وتوفر بعض التركيبات ما يصل إلى 10 أنواع من الكولاجين و20 جرامًا من ببتيدات الكولاجين المتحللة في كل جرعة (ملعقتان).

تجمع مكملات الكولاجين الأخرى التي تركز على الأمعاء بين أنواع متعددة من الكولاجين المتحلل ومكونات خاصة بالأمعاء، مثل البروبيوتيك.

الكولاجين الأمعاء تأثير الكولاجين تأثير الكولاجين على الأمعاء البروبوتيك

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