بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يتأخر أمام فيرينكفاروسي في الدوري الأوروبي

تأخر فريق سيلتيك الاسكتلندي أمام نظيره فيرينكفاروسي المجري بنتيجة 1-2، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «سيلتيك بارك»، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2026-2027.

هيثم حسن أساسيًا مع سيلتيك

وشهد تشكيل سيلتيك الأساسي مشاركة المصري هيثم حسن، الذي يأمل في تقديم أداء مميز ومساعدة فريقه على العودة في النتيجة وتحقيق الفوز أمام جماهيره.

ويدخل سيلتيك المباراة مستهدفًا حصد النقاط الثلاث، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في محاولة لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره الأوروبي.

وفي المقابل، يسعى فيرينكفاروسي إلى الحفاظ على تقدمه والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سيلتيك، من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين؛ في ظل رغبة كل منهما في تحقيق بداية قوية ببطولة الدوري الأوروبي، وحصد أولى النقاط في مرحلة الدوري.