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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب رجال الطائرة يفوز على المغرب ويتصدر مجموعته في أمم أفريقيا بتونس

منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة
عمرو مصطفى

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 3-0، في الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في تونس وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

نتيجة مباراة مصر والمغرب في بطولة الطائرة 

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 

25-21

25-18

25-21

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب جامبيا بنتيجة 3-1، وبذلك يتأهل منتخب الطائرة للدور التالي من البطولة القارية بالعلامة الكاملة، بعد تصدر مجموعته.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات مصر والمغرب وجامبيا، فيما تضم المجموعة الأولى تونس وغانا وكينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة الجزائر وتشاد ونيجيريا، وتضم المجموعة الرابعة الكاميرون ورواندا وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة للكرة الطائرة المصرية، في ظل كونها إحدى المحطات المهمة في إعداد المنتخب لبطولة العالم للرجال 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028

ويترأس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب في تونس، ويحرص على توفير كل سبل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين خلال منافسات البطولة.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن أحمد سمير، ويعاونه محمد رفعت مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، بينما يضم الجهاز الطبي والتأهيلي الدكتور سامح ظلام أخصائي التأهيل والإصابات، والدكتور بلال مرسي مخططًا للأحمال، ويتولى عمر خليفة مهمة إداري المنتخب، فيما يرافق البعثة الحكم وليد الخشن.

وتضم قائمة منتخب مصر 14 لاعبًا: رضا هيكل قائدًا للفراعنة، أحمد عزب، ياسين محمد، مصطفى جابر، أحمد سعيد، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، شهاب الدين نبيل، أحمد يوسف، محمد رضا، وحازم كمال.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية المغرب منتخب مصر للرجال

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