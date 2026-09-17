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علي إيهاب رجل مباراة الشرقية إنبي وبيراميدز في الدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي إيهاب رجل مباراة الشرقية إنبي وبيراميدز في الدوري

علي إيهاب
علي إيهاب
إسلام مقلد

حصد علي إيهاب لاعب الشرقية إنبي جائزة رجل مباراة نادي بيراميدز والشرقية إنبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز علي إيهاب بالجائزة بعد أدائه الرائع خلال المباراة رغم خسارة الشرقية إنبي في المباراة بنتيجة 1-2.

فوز بيراميدز على الشرقية إنبي

حقق نادي بيراميدز الفوز على فريق الشرقية إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الشرقية إنبي التسجل عن طريق حامد عبدالله الهدف الأول لصالح الشرقية إنبي في الدقيقة 47 من عمر اللقاء بعد خطأ من أحمد الشناوي حارس بيراميدز الذي فشل في إبعاد كرة عرضية أرضية لتصطدم بقدم حامد عبدالله لتتحول للمرمى لتعلن عن تقدم الشرقية إنبي بالنتيجة 1-0.

وتعادل ناصر ماهر لصالح بيراميدز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد تحويله عرضية مصطفى فتحي في مرمى الشرقية إنبي لتعلن عن هدف التعادل. 

وخطف وليد الكرتي الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة 88 بعد استغلاله لكرة داخل منطقة الجزاء ليقوم بمراوغة حارس الشرقية إنبي ويضعها في المرمى الخالي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 15 ويتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الشرقية إنبي عند النقطة 4 ليحتل المركز الـ15.

تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي -  أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ  

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى فتحي  - محمود صابر - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - محمود مرعي - حامد حمدان - أحمد عبد القادر - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - دودو الجباس

تشكيل إنبي ضد بيراميدز

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد كالوشا - أحمد محمود - سيف الخشاب.

خط الوسط: زياد كمال - علي إيهاب - أحمد نادر حواش.

خط الهجوم: حامد عبد الله - محمود عبد المنعم كهربا - عماد ميهوب.

وتواجد على مقاعد بدلاء فريق إنبي: رمضان مصطفى - مروان داوود - محمد النحاس - محمد شريف حتحوت - سيد سعيد - محمد عصام - حازم تمساح - أوسينو بوديان - محمد جولدي.

علي إيهاب الشرقية إنبي نادي بيراميدز بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري

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