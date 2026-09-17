طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

تعد مقلوبة القرنبيط باللحمة من الأكلات الشهية التي تجمع بين الأرز واللحمة والخضراوات في وجبة واحدة غنية بالنكهات، كما تتميز بطريقة تقديمها المختلفة عند قلبها في طبق التقديم، لتظهر طبقات القرنبيط والباذنجان والطماطم بشكل شهي.

وقدم الشيف الشربيني طريقة عمل مقلوبة القرنبيط بمكونات بسيطة وخطوات سهلة يمكن تحضيرها في المنزل للحصول على وجبة متكاملة ومميزة.

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

مقادير مقلوبة القرنبيط:

قرنبيط مقلي

باذنجان

مرقة

أرز

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

جزر مبشور

ورق لورا

حبهان

قرفة

بهارات

قرنفل

ملح وفلفل

مكعب مرق

طماطم شرائح

زيت

سمنة

مكعبات لحم مسلوقة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط باللحمة:

ـ يشوح البصل مع الثوم في قليل من الزيت والسمنة، ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر والجزر المبشور، وتقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ـ تضاف مكعبات اللحمة المسلوقة إلى الخليط، ثم تضاف ورق اللورا والحبهان والقرفة والبهارات والقرنفل، مع التتبيل بالملح والفلفل.

ـ يضاف الأرز إلى المكونات، ثم تسكب مرقة سلق اللحمة، ويترك الخليط على النار حتى ينضج الأرز نصف تسوية.

ـ في وعاء مناسب، ترص شرائح الطماطم في القاع، ثم يرص الباذنجان المقلي على حروف الوعاء.

ـ تضاف طبقة من الأرز باللحمة، ثم تضاف طبقة من القرنبيط المقلي.

ـ تكرر الطبقات بالطريقة نفسها حتى انتهاء كمية المكونات، ثم يغطى الوعاء جيدًا.

ـ تترك مقلوبة القرنبيط على نار هادئة حتى تمام النضج وتتشرب المكونات المرقة والنكهات.

ـ تقلب المقلوبة في طبق تقديم مناسب بحذر، ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

سر نجاح مقلوبة القرنبيط

للحصول على مقلوبة متماسكة عند قلبها، يفضل عدم تقليب المكونات داخل الوعاء أثناء التسوية، مع التأكد من نضج الأرز جيدًا وتشربه كمية المرقة المناسبة، ثم ترك المقلوبة لعدة دقائق قبل قلبها في طبق التقديم.