المستندات المطلوبة.. خطوات استخراج بطاقة تموين للمطلقة وضم الأبناء بسهولة

تُعد بطاقة التموين المستقلة للمطلقة طوق نجاة لدعم الأسرة وضمان الحقوق المعيشية للأبناء بعد الانفصال، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية فصل السيدة عن بطاقة الزوج السابق واستخراج بطاقة جديدة لها برفقة أبنائها الخاضعين لحضانتها، وذلك في إطار حماية حقوق المرأة ودعم الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفق ضوابط قانونية ومستندات رسمية واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكل سهولة ويسر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين للمطلقة

تحتاج المطلقة إلى تجهيز مجموعة من المستندات عند تقديم طلب الفصل الاجتماعي واستخراج بطاقة تموين مستقلة، وتشمل:

-صورة بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة أن تكون البيانات والحالة الاجتماعية محدثة.

-صورة رسمية من قسيمة الطلاق المميكنة أو حكم الطلاق النهائي.

-صورة بطاقة التموين السابقة أو البيانات الخاصة بها.

-رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحبة الطلب ومرتبط ببطاقة الرقم القومي.

مستندات ضم الأبناء إلى بطاقة التموين

في حالة وجود أبناء في حضانة المطلقة، يمكن تقديم المستندات التي تثبت صلة الأم بالأبناء وحالتهم القانونية، ومن بينها:

-صورة من حكم الحضانة بحسب الحالة.

-صور شهادات ميلاد الأبناء القصر موضحا بها الرقم القومي.

خطوات فصل المطلقة من بطاقة التموين الخاصة بالزوج السابق

يمكن للمطلقة تقديم طلب الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج السابق بإحدى الطريقتين:

-تقديم طلب الفصل من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة.

-التوجه إلى مكتب التموين المختص وتقديم طلب الفصل.

-تقديم المستندات اللازمة وفقا للإجراءات المعمول بها.

-متابعة حالة الطلب حتى إتمام عملية الفصل وإصدار البطاقة أو إضافتها إلى بطاقة تموينية مستقلة.

طريقة التقديم عبر بوابة مصر الرقمية

-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية وتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

-اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات المتاحة.

-تحديد خدمة الفصل الاجتماعي الخاصة بفصل الفرد من بطاقة التموين الحالية.

-إدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بالبطاقة وسبب الفصل.

-استكمال بيانات الطلب والتأكد من صحة المعلومات المدخلة.

-رفع المستندات المطلوبة وفقا لما تحدده الخدمة على المنصة.

-سداد الرسوم المقررة إذا كانت مطلوبة، ثم استكمال إجراءات تقديم الطلب.

متى تبدأ المطلقة صرف التموين من البطاقة الجديدة؟

تبدأ صاحبة البطاقة في الاستفادة من المقررات التموينية والخبز بعد إصدار البطاقة الجديدة وتفعيلها، إذ لا ترتبط الاستفادة بمجرد تقديم طلب الفصل، وإنما بإتمام إجراءات الإصدار والتفعيل.