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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني بشأن تأخر الرد على تظلمات بطاقات التموين وحذف مواطنين دون وجه حق

بطاقة التموين
بطاقة التموين
معتز الخصوصي

تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التموين والتجارة الداخلية ، بشأن تأخر الرد على تظلمات المواطنين المتعلقة ببطاقات التموين، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من عدم البت في التظلمات المقدمة، وما يترتب على ذلك من استمرار معاناة الأسر المستحقة للدعم.

وأكد الغنيمي أن هناك شكاوى متكررة من مواطنين فوجئوا بحذف أسمائهم من بطاقات التموين أو خروجهم من منظومة الدعم دون أسباب واضحة أو دون وجه حق، رغم تقدمهم بتظلمات إلى الجهات المختصة.

وأوضح أن حق المواطنين في الحصول على الدعم التمويني المستحق يجب أن يكون محل اهتمام ومراجعة دقيقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددًا على ضرورة عدم حذف أي مستحق من منظومة الدعم إلا وفقًا لمعايير واضحة ومعلنة، وبعد التحقق من استحقاقه فعليًا.

وطالب النائب وزير التموين بسرعة فحص التظلمات المتأخرة والرد عليها، مع وضع آلية واضحة تتيح للمواطن معرفة أسباب رفض التظلم أو قبولِه، وتضمن سرعة تصحيح أي أخطاء قد تكون أدت إلى حذف مواطنين مستحقين من البطاقات التموينية.

كما دعا إلى مراجعة حالات الحذف التي يثبت عدم استحقاقها، وإعادة إدراج المواطنين المستحقين فورًا، مع ضرورة تحسين آليات التواصل مع المواطنين وتيسير إجراءات التظلم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحفظ حقوق الأسر الأولى بالرعاية

تظلمات المواطنين بطاقات التموين سؤال وزير التموين والتجارة الداخلية الدعم التمويني المستحق

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