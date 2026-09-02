الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

كشف محمود القياتي متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة الحالية.

وقال محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء صيفية معتادة ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة 35 درجة مئوية.

وأضاف ان محافظات الصعيد أيضا تشهد انخفاضاً واضحا في درجات الحرارة، ولكن هناك ارتفاع مستمر لنسب الرطوبة، والذي يعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة بفارق 4 درجات.

وأشار إلى أن المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في شهر 9 تكون أقل من شهري 7 و8، ومع نهاية شهر 9 ستبدأ الرطوبة في الانخفاض وذلك لقدوم فصل الخريف.