ريمونتادا في 8 ثوان.. طه طارق يضيف ذهبية جديدة لمصر في الكاراتيه بالبحر المتوسط

حصد طه طارق محمود لاعب منتخب مصر للكاراتيه على الميدالية الذهبية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية وتستمر حتى 3 سبتمبر الجاري.

جاءت الميدالية الذهبية لطارق محمود في منافسات وزن +84 كجم بعد فوز مثير على بطل كرواتيا بنتيجة 4-3 ونجح البطل المصري في العودة للمباراة في اخر 8 ثواني بعد أن كان متأخرا بنتيجة 3-1 ليحقق ثلاثة لكمات منحته الفوز على نظيره الكرواتي 4-3.

بذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 53 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 21 ميدالية ذهبية و15 فضية و17 برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.