قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم
القاهرة وبكين تتفقان على زيادة المنتجات المصرية في السوق الصينية
الصين تؤكد إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر
ضحايا العدوان.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73470 شهيدا
21 بندا.. تفاصيل البيان المشترك بين مصر والصين بعد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني
من السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة.. مصر والصين تفتحان أبواب تعاون صناعي واسع
إبادة مستمرة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,470
ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة
شي يدعو الصين ومصر إلى مواجهة الأحادية و«أعمال التنمر»
نص البيان المشترك بين مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر
وكالة "شينخوا": الرئيس الصيني يدعو لرفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريمونتادا في 8 ثوان.. طه طارق يضيف ذهبية جديدة لمصر في الكاراتيه بالبحر المتوسط

طه طارق لاعب منتخب مصر للكاراتيه
طه طارق لاعب منتخب مصر للكاراتيه
عبدالله هشام

حصد طه طارق محمود لاعب منتخب مصر للكاراتيه على الميدالية الذهبية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية وتستمر حتى 3 سبتمبر الجاري.

جاءت الميدالية الذهبية لطارق محمود في منافسات وزن +84 كجم بعد فوز مثير على بطل كرواتيا بنتيجة 4-3 ونجح البطل المصري في العودة للمباراة في اخر 8 ثواني بعد أن كان متأخرا بنتيجة 3-1 ليحقق ثلاثة لكمات منحته الفوز على نظيره الكرواتي 4-3.

بذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 53 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 21 ميدالية ذهبية و15 فضية و17 برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.

منتخب مصر منتخب مصر للكاراتيه طارق محمود دورة ألعاب البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

أسعار العملات الأجنبية في مصر

اليورو يتخطى 59 جنيها.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

مطار الغردقة الدولي

مصر تقترب من طرح المطارات.. استراتيجية شاملة لـ «الطيران المدني» وجاهزية لكافة السيناريوهات

ترشيحاتنا

مصر والصين

القاهرة وبكين: لا لتهجير الفلسطينيين.. وحل الدولتين أساس السلام في الشرق الأوسط

صورة ارشيفية

خصم 50% وتراخيص مؤقتة.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع المحال حتى نهاية العام

الرئيس السيسي ونظيره الصيني

مصر والصين تصدران بيانا مشتركا حول مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد