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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافسات مصر اليوم الأربعاء في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»

دورة ألعاب البحر المتوسط
دورة ألعاب البحر المتوسط
عبدالله هشام

تتواصل منافسات البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 لليوم الرابع عشر على التوالي والمقامة بمدينة تارانتو الإيطالية والمستمرة حتى 3 سبتمبر الجاري بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

تشهد البعثة المصرية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الجاري منافسات في 6 رياضات وهم تنس الطاولة، جمباز فني، الكاراتيه، التجديف، الشراع، رفع الأثقال.

في تنس الطاولة تخوض هنا جوده منافسات فردي سيدات أمام بطلة إيطاليا في قبل النهائي، ويوسف عبد العزيز منافسات فردي رجال قبل النهائي أمام بطل فرنسا.

وفي منافسات الجمباز الفني يخوض النهائيات محمد منتصر عفيفي وعمر عصر الشبكي على جهاز حصان الحلق، وعمر العربي منافسات نهائي جهاز الحلق.

وفي الكاراتيه يخوض التصفيات يوسف عماد بدوي وزن 84 كجم أمام بطل كرواتيا، طه طارق محمود وزن +84 أمام بطل كوسوفو، منة شعبان عقيله منافسات وزن +68 أمام بطلة مونتجرو.

منافسات مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

وفي منافسات التجديف يخوض النهائيات محمد السيد عيسي، علي علاء الدين حسن، أحمد خالد عبد العال، أدهم هشام محجوب، وفي منافسات الشراع تخوض مريم إيهاب مصطفى، آية أسامة الزيني التصفيات.

وفي رفع الأثقال تخوض سارة سمير منافسات وزن 77 كجم، كريم أبو كحلة منافسات وزن 95 كجم، محمد حسني حسن منافسات وزن 110 كجم.

وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 48 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 18 ميدالية ذهبية و14 فضية و16 برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.

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