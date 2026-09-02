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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمودة: الزمالك خاض نصف فترة إعداد.. والأهلي تعلم من الموسم الماضي

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

تحدث أحمد حمودة، نجم الكرة المصرية السابق، عن انطلاقة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بما قدمه الفريق رغم قصر فترة الإعداد، كما تطرق إلى مستوى الأهلي وبيراميدز وعدد من لاعبي الزمالك.

وقال أحمد حمودة خلال برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن الزمالك لم يخض فترة إعداد كاملة قبل انطلاق الموسم، موضحًا أن الفريق قام بعمل نصف فترة إعداد فقط، وهو ما أثر على الحالة البدنية للاعبين.

وأضاف: «كل لاعبي الزمالك ليسوا في حالتهم البدنية بسبب قصر فترة الإعداد، وكل الشكر للجهاز الفني واللاعبين بعد الانطلاقة التي حققها الفريق في الدوري».

وتطرق حمودة للحديث عن الأهلي، مؤكدًا أن الفريق أصبح أفضل مقارنة بالموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ما حدث داخل القلعة الحمراء في الموسم الماضي كان بمثابة «زلزال»، قبل أن ينجح النادي في تحديد أسباب المشاكل والعمل على علاجها.

الأهلي تعلم من أخطاء الموسم الماضي

وأوضح: «الأهلي تعلم من أخطاء الموسم الماضي وطبق العدالة على كل اللاعبين، والسياسة الإدارية للنادي ناجحة جدًا».

وأشاد حمودة بمصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، بعد تمديد تعاقده مع النادي، قائلًا: «أبارك لمصطفى شوبير على تمديد عقده مع الفريق، وهو قوة كبيرة في النادي الأهلي».

كما تحدث عن بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطى ثابتة خلال السنوات الأخيرة، ونجح في الحفاظ على وجوده ضمن المربع الذهبي للدوري، واصفًا إياه بأنه «فريق أوروبي على الأراضي المصرية».

وقال: «بيراميدز يسير بخطى ثابتة، والفريق لم يخرج من المربع الذهبي للدوري في السنوات الأخيرة، وهذا نجاح كبير».

وعن المدير الفني الجديد للأهلي، حسين عموتة، شدد حمودة على ضرورة عدم التسرع في تقييم تجربته، مؤكدًا أن المدرب يمتلك سيرة ذاتية مميزة، ويحتاج إلى الوقت للحكم على مستواه مع الفريق.

وفيما يخص مباراة الزمالك والسويس بتروجت، أشار حمودة إلى أن بتروجت كان قادرًا على حسم المباراة مبكرًا، قائلًا: «السويس بتروجت كان يستحق التقدم على الزمالك بثلاثية نظيفة في أول 10 دقائق».

وتحدث حمودة عن المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، مؤكدًا أنه لا يفضل الاعتماد عليه في مركز الجناح، ويرى أن مركز المهاجم الصريح هو الأنسب لإمكانياته.

واختتم تصريحاته بالإشادة بمحمد حمد، لاعب الزمالك، قائلًا: «محمد حمد سيكون من أفضل اللاعبين في مصر، وأتمنى أن يحصل على فرصة كاملة مع الزمالك».

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