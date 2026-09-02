اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لمواجهتي بيراميدز والزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور»، عن موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي استقدام حكام أجانب لإدارة مباراتيه أمام بيراميدز والزمالك في بطولة الدوري.

وأوضح الغندور أن لجنة الحكام ستخاطب عددًا من الاتحادات الأوروبية لترشيح حكام من النخبة لإدارة المباراتين، بهدف ضمان أكبر قدر من الحياد وتجنب أي أزمات أو اعتراضات تحكيمية خلال المواجهتين.

وقال إن اتحاد الكرة أكد عدم أحقية ناديي الزمالك وبيراميدز في الاعتراض على طلب الأهلي، طالما أن النادي تقدم بالطلب إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية في الموعد القانوني، مع سداد المستحقات المالية الخاصة باستقدام الطاقم الأجنبي.

وتأتي خطوة الأهلي في إطار رغبته في الاستعانة بحكام أجانب خلال المواجهتين المرتقبتين، خاصة في ظل أهمية المباراتين في سباق المنافسة على بطولة الدوري.



