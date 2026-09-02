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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يستعد للظهور الأول مع الأهلي أمام سموحة في الدورى

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

يستعد إمام عاشور، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، للظهور الأول مع الفريق بالموسم الجديد أمام سموحة فى المباراة التى ستقام غدا الخميس ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يتواجد عاشور ضمن قائمة الأهلى للمباراة بعدما تأكدت جاهزيته ومشاركته فى التجربة الودية الأخيرة أمام دلفى بالإضافة إلى ظهوره بمستوى جيد فى التدريبات الجماعية.

وغاب اللاعب عن المشاركة فى المباريات الودية للفريق خلال فترة الإعداد بجانب مباراتى الشرقية انبى وزد من أجل منحه الفرصة للتعافى واستعادة لياقتة البدنية قبل الدفع به بالمباريات.

واطمأن الجهاز الفنى للفريق على جاهزية محمد عبد الله، بعدما خاض التدريبات الجماعية أمس الأول بالكامل دون شكوى بعد تعافيه من الإصابة ‏بآلام فى الكاحل، كما شارك محمد مجدى أفشة، فى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بشد عضلى أبعده عن المباراة الماضية، وأصبح جاهزًا للمشاركة أمام سموحة، بالإضافة إلى جاهزية أكرم توفيق، الذى تعاف من إصابته، فيما خرج كريم الدبيس، من الحسابات لعدم اكتمال شفائه ليقرر المدير الفتى استمرار اللاعب فى تنفيذ برنامجه العلاجى فى ظل تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن لقاء زد.

ويختتم الأهلى تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة سموحة غدا، وينتظر أن يراجع «عموتة» الخطة خلال المران الختامى بالإضافة إلى منح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بالمباراة بهدف الاطمئنان على جاهزية كل العناصر للمشاركة.

امام عاشور الأهلى سموحة بطولة الدورى الممتاز قائمة الأهلى عاشور محمد عبد الله

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