تايوان تخطط لاستثمار 20 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة

أعلن وزير الاقتصاد التايواني، يوم الأربعاء، أن الشركات التايوانية تخطط لاستثمار 20 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، مدفوعةً بالطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دون الخوض في التفاصيل، إلا أن هذا التصريح لاقى ترحيباً من مسؤول أمريكي زائر.

وتُعدّ الولايات المتحدة، التي تعتبرها الصين الداعم الدولي الأهم لتايوان ومورداً رئيسياً للأسلحة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، من أبرز الداعمين الدوليين والموردين الرئيسيين للأسلحة، وقد حثت شركات التكنولوجيا التايوانية على زيادة استثماراتها في إطار مساعيها لتعزيز صناعة أشباه الموصلات محلياً.