نجحت وسائل الدفاع الجوي الروسي في تدمير 130 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.

وشنّت روسيا ليلة أمس (الثلاثاء ) هجومًا جويًا مكثفًا ومتنوعًا باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى من البلاد.

في الوقت نفسه، استهدفت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية البنية التحتية اللوجستية والصناعية على الأراضي الروسية.

كما نفّذت روسيا هجومًا مشتركًا وواسع النطاق باستخدام أهداف عالية السرعة (صواريخ باليستية) وصواريخ كروز من طراز كاليبر وطائرات مسيّرة.

فيما أفادت إدارة كييف العسكرية ووسائل الإعلام الأوكرانية بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في الهجمات الليلية التي استهدفت العاصمة.

كما أصيب ما بين خمسة وثمانية أشخاص، بينهم طفلان، في حي سولوميانسكي.

واندلعت حرائق في مناطق غير تجارية ومدنية في حي دنيبروفسكي.

وفي حي سولوميانسكي، تسببت شظايا متساقطة في اشتعال أجزاء من الغابات.

وفي حي دارنيتسكي، تسببت أجزاء من طائرة مسيرة متساقطة في اندلاع حرائق.

وفي بوريسبيل (إقليم كييف)، تضرر مبنى سكني من خمسة طوابق ومنشأة تجارية.

