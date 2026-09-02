قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوربس: ترامب لا يكترث إطلاقاً بإجبار إيران على قبول اتفاق
انخفاض بأكثر من 12 جنيهًا للكيلو .. مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق
وزير الطاقة الأمريكي: إنتاج النفط الفنزويلي سيتضاعف أكثر من مرتين في السنوات القليلة المقبلة
استهداف 4 منشآت مرافق للبنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
جمال شعبان يحذر من «الخطر الصامت».. ارتفاع السكري والتدخين يهددان قلوب المصريين
مجلس الأمن يصوّت الشهر الجاري على تمديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات على إيران
الحرب الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة جديدة.. تصعيد عسكري متبادل وأزمة اقتصادية تضغط على طهران
جنوب أفريقيا تطلب مواجهة مصر وديًا.. وحسام حسن يحسم موقفه
استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت
بعد 286 يومًا في البحر.. حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» تصل إلى تايلاند
أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وارتفاع توقعات رفع الفائدة

الذهب يتراجع
الذهب يتراجع
أ ش أ

 تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) ، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتصاعد موجة البيع في أسواق السندات العالمية، في أعقاب جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية ورفع احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليسجل 4,317.54 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 4,364.36 دولار للأوقية.

كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 63.92 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1,731.81 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 99.76.

وفقد الذهب نحو 6% خلال الجلسات الثلاث الماضية، متراجعًا إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، في ظل صعود أسعار النفط وعوائد السندات العالمية، إلى جانب ارتفاع الدولار، وهو ما يزيد الضغوط على المعدن النفيس ويعزز المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وجاءت الخسائر الأخيرة في أعقاب جولة جديدة من الضربات الأمريكية على أهداف في إيران، ورد طهران عليها، في تصعيد للتوترات بين البلدين بعد فترة من الهدوء النسبي.

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 95 دولارًا للبرميل، فيما تخطى خام غرب تكساس الوسيط 91 دولارًا، مع تقييم الأسواق لاحتمالات تأثير استمرار التصعيد على إمدادات الطاقة وحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ويزيد ارتفاع أسعار النفط من مخاطر التضخم، نظرًا لتأثير تكاليف الطاقة على أسعار السلع والخدمات، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة أو اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وتسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يقترب من 70% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب تصريحات اتسمت بالتشدد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال مؤتمر جاكسون هول الأسبوع الماضي، إلى جانب تحذيرات عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي من مخاطر استمرار التضخم فوق مستهدفه.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، أمس الثلاثاء، إن صانعي السياسة النقدية يتعين عليهم الاستعداد لرفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم، محذرًا من احتمال ترسخ ضغوط الأسعار بعد بقائها فوق مستهدف البنك المركزي لأكثر من خمس سنوات.

وفي أسواق السندات، عادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات سبقت تدخل وزارة الخزانة الشهر الماضي، ما أدى إلى محو جزء كبير من تأثير ذلك التدخل على السوق.

وتجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا مستوى 5.28% خلال تعاملات الثلاثاء، ليعود إلى المستويات المسجلة قبل إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت في 19 أغسطس الماضي توسيع برنامج إعادة شراء السندات.

وامتدت موجة ارتفاع العوائد إلى أسواق السندات الحكومية الرئيسية حول العالم، لتصل العوائد العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

وتزامن ارتفاع عوائد السندات مع صعود الدولار، ما شكل ضغطا إضافيا على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية، إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء المعدن النفيس بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويأتي التراجع الأخير في أسعار الذهب بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تقارب 10% خلال أغسطس الماضي، محققًا أقوى أداء شهري له منذ يناير، مدعومًا في جانب منه بزيادة وزارة الخزانة الأمريكية عمليات إعادة شراء السندات، وهو ما أعاد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بارتفاع مستويات الدين السيادي واحتمالات تراجع قيمة العملات.

وأشار بنك "إيه إن زد" إلى أن تدخل وزارة الخزانة وضخ السيولة في الأسواق شجع المستثمرين في البداية على زيادة حيازاتهم من الذهب، إلا أن ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار مؤخرًا حدّا من هذا الزخم.

وعلى الصعيد الفني، تعرض الذهب لمزيد من الضغوط بعد تراجعه دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو مستوى يحظى بمتابعة واسعة من جانب المتعاملين باعتباره مؤشرا على اتجاه المعدن النفيس على المدى الطويل.

تراجعت أسعار الذهب ارتفاع أسعار النفط تصاعد موجة البيع في أسواق السندات العالمية الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

سعر الطماطم اليوم

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

رونالدو

رسالة مؤثرة من رونالدو لـ ميسي عقب إعلانه الاعتزال الدولي

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

ترشيحاتنا

مستشار رئيس الوزراء العراقي: ماضون في قرار حصر السلاح بيد الدولة

مستشار رئيس الوزراء العراقي: ماضون في قرار حصر السلاح بيد الدولة

الكويت

الإطفاء الكويتي: السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بعداستهدافه بمسيرة

أرشيفي

جيش الاحتلال يزعم إطلاق حزب الله طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد