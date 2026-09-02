وزير الري يزور ألمانيا لعقد لقاءات تستهدف تعزيز الشراكات الداعمة للأمن المائي بأفريقيا

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري رئيس المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي (AWF)، إلى ألمانيا لعقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، تستهدف تعزيز الشراكات الدولية الداعمة للأمن المائي والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، وحشد الموارد والخبرات والتكنولوجيات اللازمة لتحويل الأولويات المائية الأفريقية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.

وتأتي الزيارة في إطار الرئاسة المصرية للمجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي، التي يتولاها الدكتور سويلم، بما يعكس الدور المصري المتنامي في دعم قضايا المياه والتنمية بالقارة.

ويُعد المرفق إحدى الآليات القارية الرئيسية لإعداد المشروعات المائية القابلة للتمويل وحشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذها، حيث اعتمد منذ إنشائه 152 مشروعًا تغطي جميع الدول الأفريقية الـ54، وأسهم في حشد أكثر من 1.9 مليار يورو من التمويلات اللاحقة لتنفيذ المشروعات.

ويعمل المرفق حاليا على تنفيذ استراتيجيته للفترة 2026 / 2030، والتي تستهدف تعزيز دوره كمرفق قاري رائد في إعداد المشروعات المائية القابلة للتمويل، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063، ويسهم في ترجمة الأولويات الأفريقية إلى مشروعات واستثمارات ونتائج تنموية ملموسة على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور سويلم مع ريم العبالي رضوان الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، لبحث تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) ومرفق المياه الأفريقي، ودعم تنفيذ استراتيجية المرفق.

كما سيبحث الجانبان أطر مساهمة ألمانية متعددة السنوات في دعم الموارد الأساسية للمرفق، بما يعزز قدرته على إعداد المزيد من المشروعات المائية القابلة للتمويل، إلى جانب توسيع التعاون المؤسسي مع KfW وGIZ والقطاع الخاص الألماني، وربط المشروعات الأفريقية المعدة بصورة جيدة بمصادر التمويل والخبرات والتكنولوجيات وقدرات التنفيذ الألمانية.

وتتضمن الزيارة كذلك لقاءً مع الشراكة الألمانية للمياه (German Water Partnership – GWP)، لبحث إنشاء مسار تعاون منظم يربط المشروعات التي يُعدها مرفق المياه الأفريقي في الدول الأفريقية بالشركات والمؤسسات البحثية والتكنولوجية الألمانية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص الألماني في مشروعات المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والابتكار بالقارة.

وفي إطار الدور المصري الداعم للأمن المائي الأفريقي، سيتم استعراض تجربة مصر في تنفيذ «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، بما تشمله من التحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه، وإدارة الأصول، وإعادة استخدام المياه، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، إلى جانب بحث سبل توظيف هذه الخبرات ضمن شراكات مصرية–ألمانية لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير حلول مائية تتناسب مع احتياجات الدول الأفريقية.

ويرافق وزير الري خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من مرفق المياه الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية، يضم مدير إدارة تطوير المياه والصرف الصحي بالبنك الأفريقي للتنمية، وعددًا من مسؤولي وخبراء المرفق.