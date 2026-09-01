لحمة قرآنية.. الأزهر: مشاركة مليون سارد في 24 ألف مقر باليوم العالمي للسرد القرآني

أعلن الأزهر الشريف، الحصاد الإحصائي لفعاليات النسخة الثالثة من «اليوم العالمي للسرد القرآني»، التي نظمتها الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محققة نجاحًا وإنجازًا استثنائيًّا بمشاركة 1,151,760 ساردًا حضوريًّا انتظموا في آلاف المقار داخل مصر وخارجها، فضلًا عن آلاف المشاركين عبر البث المباشر والمنصات الرقمية.

مشاركة مليون سارد في 24 ألف مقر باليوم العالمي للسرد القرآني

وتصدرت الجهات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية أعداد المشاركين بإجمالي 820,077 ساردًا في 7,692 مقرًّا، متضمنة مشاركة متميزة لـ 130 ساردًا من ذوي الهمم؛ حيث سجلت مكاتب التحفيظ التابعة للأزهر 553,422 ساردًا في 5,932 مكتبًا، وشاركت المعاهد الأزهرية بـ 243,010 ساردين في 1,457 معهدًا، بالإضافة إلى 20,945 ساردًا في 301 رواق من أروقة الجامع الأزهر وفروعها بالمحافظات، و2,700 مشارك عبر الفعاليات الحضورية والرقمية بالقاهرة والدقهلية.

كما عكست الفعالية تكاملاً وطنيًّا واسعًا مع وزارات الدولة ومؤسساتها استجابة لدعوة الأزهر الشريف؛ حيث شاركت وزارة الأوقاف بـ 272,717 ساردًا داخل 8,389 مسجدًا وكتّابًا، وسجلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مشاركة 17,554 ساردًا في 305 مقرات بالإدارات التعليمية، وشاركت وزارة التضامن الاجتماعي بـ 11,252 ساردًا يمثلون 237 جمعية ومؤسسة أهلية، إلى جانب مشاركة الجامع الأزهر بـ 1,000 سارد بالحضور المباشر و11,000 متابع عبر البث المباشر بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية.

وشهدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر حضورًا لافتًا بمشاركة 15,285 ساردًا؛ من بينهم 7,263 مشاركًا عبر فروعها في 16 محافظة على مستوى الجمهورية، و4,754 مشاركًا في فروعها بالخارج في كل من: إندونيسيا، وبريطانيا، وليبيا، والصومال، ونيجيريا، ومالي، وإفريقيا الوسطى، وباكستان، إلى جانب مشاركة 3,268 طالبًا وافدًا من مختلف الجنسيات.

وعلى الصعيد العالمي، امتدت الفعاليات إلى معاهد الأزهر بالخارج بمشاركة 2,875 ساردًا في 18 مقرًّا شملت 8 دول هي: إندونيسيا، وتشاد، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، والصومال، والعراق، وأوغندا، بالتوازي مع مشاركة مناطق الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية، وكليات جامعة الأزهر، ومدينة البعوث الإسلامية، لتسطر المبادرة ملحمة إيمانية وتربوية فريدة تؤكد ريادة الأزهر الشريف العالمية في خدمة كتاب الله وترسيخ قيمه السمحة.