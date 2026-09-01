الأزهر يحذر من إعلانات مزيفة تنتحل صوت وصورة الإمام الأكبر

حذر المركز الإعلامي للأزهر الشريف من انتشار مقاطع فيديو وإعلانات ترويجية مفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال صورة وصوت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف الترويج لأدوية ومنتجات علاجية.

وأكد المركز، أن هذه المواد لا علاقة لها بفضيلة شيخ الأزهر أو مؤسسة الأزهر الشريف، موضحًا أنها محتوى مزور يستهدف خداع المواطنين وإيهامهم بأن المنتجات المعلن عنها تحظى بتأييد أو موافقة رسمية من شيخ الأزهر.

وشدد الأزهر ، على أن استخدام صورة فضيلة الإمام الأكبر أو محاكاة صوته في مثل هذه الإعلانات يمثل صورة من صور التزييف والاحتيال والتضليل، فضلًا عن استغلال مكانته الدينية لتحقيق أهداف تجارية غير مشروعة والتأثير في قرارات المواطنين الشرائية.

ودعا المركز الإعلامي للأزهر المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل إلى عدم شراء أو استخدام المنتجات التي تروج لها هذه الإعلانات، وعدم إعادة نشر المقاطع أو التفاعل معها بأي صورة، مع ضرورة الإبلاغ عن المحتوى المشبوه عبر المنصات التي يظهر عليها.

كما طالب الأزهر بتحري الدقة وعدم تصديق أي محتوى ينسب تصريحات أو مواقف إلى شيخ الأزهر، مع الاعتماد على الحسابات والمنصات الرسمية للأزهر الشريف للتأكد من صحة الأخبار أو البيانات المتداولة.

وأكد المركز أن الأزهر بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد المتورطين في إعداد أو إنتاج أو نشر أو ترويج هذه المواد المفبركة، بما يشمل كل من يستخدم صورة شيخ الأزهر أو صوته بطريقة توحي كذبًا بصدور الإعلان عنه أو حصول المنتجات على موافقته أو دعمه.