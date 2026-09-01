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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سفير اندونيسيا للإمام الطيب: الدراسة بالأزهر حلم لكل العائلات في بلادنا

شيخ الأزهر خلال لقائه بسفير اندونيسيا
شيخ الأزهر خلال لقائه بسفير اندونيسيا
إيمان طلعت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير كونشورو وآسيوي، سفير إندونيسيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف تربطه علاقات تاريخية متينة بإندونيسيا، مشيرًا إلى أن الطلاب الإندونيسيين الوافدين للدراسة بالأزهر كان لهم دور مهم في تعزيز هذه العلاقات وتطورها، موضحًا أن أعداد الطلاب الإندونيسيين الدارسين بالأزهر تجاوزت 20 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، بدءًا من رياض الأطفال وحتى مرحلة الدراسات العليا.

من جانبه، أعرب السفير الإندونيسي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا تقدير بلاده لمكانة شيخ الأزهر ودوره في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، موجّهًا الشكر لفضيلته على اهتمامه وعنايته بالطلاب الإندونيسيين الدارسين بالأزهر.

الدراسة بالأزهر حلم لكل العائلات الإندونيسية

وأشار إلى أن الدراسة بالأزهر حلم لكل العائلات الإندونيسية، وينتظرون تحقيقه بإرسال أحد أبنائهم للالتحاق بالأزهر، وأن خريجي الأزهر في بلاده يتقلدون مناصب عليا في مختلف الهيئات والوزارات، ويحظون بمكانة مرموقة بين أقرانهم.

كما أعرب السفير الإندونيسي عن تقدير بلاده لقرار فضيلة الإمام الأكبر افتتاح قسم اللغة الإندونيسية وآدابها بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والذي بدأت الدراسة به منذ عام دراسي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الأزهر بتعزيز جسور التواصل والتعاون الثقافي والعلمي مع إندونيسيا، كما أكد سعي بلاده إلى تعزيز التعاون مع الأزهر في مختلف النواحي الدينية والتعليمية، والاستفادة من خبراته الكبيرة في هذا الشأن.

الدراسة بالأزهر حلم لكل العائلات الإندونيسية شيخ الأزهر سفير اندونيسيا

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