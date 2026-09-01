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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل حلو الموز والبسكويت.. استغلي الموز المستوي بطريقة مختلفة

استغلي الموز
استغلي الموز
أسماء عبد الحفيظ

لو عندك موز مستوي زيادة ومش عارفة تستغليه قبل ما يفسد، بدل ما تتخلصي منه، يمكنك تحويله إلى حلو بارد وسهل بطعم مميز باستخدام مكونات بسيطة موجودة في البيت.

وتتميز وصفة حلو الموز والبسكويت بأنها لا تحتاج إلى فرن، ويمكن تحضيرها في وقت قصير، كما يمكن تعديل مكوناتها حسب المتوفر لديكِ، للشيف سارة الحافظ.

 

مكونات حلو الموز والبسكويت

  • 2 ثمرة موز مستوية.
  • كوب ونصف بسكويت سادة.
  • كوب لبن.
  • 2 ملعقة كبيرة نشا.
  • 3 ملاعق كبيرة سكر أو حسب الرغبة.
  • نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
  • ملعقة كبيرة كاكاو خام، اختياري.
  • جوز هند أو مكسرات للتزيين، حسب المتوفر.

 

طريقة عمل حلو الموز والبسكويت

في البداية، اطحني البسكويت طحنًا خشنًا أو ناعمًا حسب رغبتك، ثم ضعي جزءًا منه في أكواب التقديم أو طبق مناسب.

قشري الموز واهرسيه جيدًا باستخدام شوكة، ويمكن إضافة قطرات قليلة من عصير الليمون إليه للمساعدة على تقليل تغير لونه.

في وعاء آخر، ضعي اللبن والنشا والسكر وقلبي جيدًا على البارد حتى يذوب النشا تمامًا.

ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يبدأ في التماسك ويصبح قوامه كريميًا.

ارفعي الوعاء من على النار، ثم أضيفي الفانيليا والموز المهروس وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

حضري طبقات الحلو

ضعي طبقة من البسكويت في أكواب التقديم، ثم أضيفي طبقة من خليط الموز والكريمة.

كرري الطبقات حتى تنتهي الكمية، ويمكن إضافة طبقة من الكاكاو بين الطبقات للحصول على نكهة الشوكولاتة.

زيني الوجه بالبسكويت المطحون أو شرائح الموز أو جوز الهند أو المكسرات حسب المتوفر.

 

ضعيه في الثلاجة

أدخلي أكواب حلو الموز والبسكويت إلى الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يبرد ويتماسك.

ويمكن تحضير الحلو قبل التقديم بوقت كافٍ وتركه في الثلاجة حتى يصبح أكثر تماسكًا.

 

أفكار لتغيير الوصفة

يمكن إضافة ملعقة من زبدة الفول السوداني إلى خليط الموز للحصول على نكهة مختلفة، أو إضافة القليل من الشوكولاتة المبشورة بين الطبقات.

كما يمكن استبدال البسكويت السادة ببسكويت الشوكولاتة إذا كان متوفرًا.

ولو لم يتوفر النشا، يمكن تحضير الوصفة باستخدام كريم شانتيه أو كريمة حلويات جاهزة، بحسب المكونات الموجودة في المنزل.

 

لماذا تعتبر الوصفة مناسبة للموز المستوي؟

الموز شديد النضج يكون أكثر حلاوة وطراوة، لذلك يمكن الاستفادة منه في وصفات الحلويات بدلًا من التخلص منه.

ويمكن استخدام الموز المستوي أيضًا في الكيك، والميلك شيك، والبانا كوتا، والبان كيك، وغيرها من الوصفات التي تسمح باستغلال الفاكهة قبل هدرها.

الموز حلو الموز والبسكويت طريقة عمل حلو الموز والبسكويت

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