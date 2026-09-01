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هل تقرر إلغاء التعريب لطلاب اللغات بعد تطبيق البكالوريا المصرية؟|التعليم تحسم الجدل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تقرر إلغاء التعريب لطلاب اللغات بعد تطبيق البكالوريا المصرية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

هل قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء التعريب في الامتحانات لطلاب اللغات بعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية ؟ ، سؤال أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة 

من جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ،   إلغاء تعريب الامتحانات لطلاب اللغات بعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية 

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه التعريب متاح في الامتحانات لطلاب شهادة البكالوريا المصرية بمدارس اللغات ، مثلما تم اتاحته لطلاب نظام الثانوية العامة القديم طوال السنوات الماضية .

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية ، فقد تم مراجعتها واعتمادها من مؤسسة البكالوريا الدولية، موضحًا أن الوزارة تستهدف من خلال هذا النظام تقديم أفضل نظام تعليمي لأبناء مصر، بما يتوافق مع المعايير التعليمية الدولية، وهو ما يتيح بدوره للطلاب فرصًا مهنية أوسع.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الوزارة بدأت منذ شهرين تنفيذ برنامج قومي لتدريب المعلمين على مناهج البكالوريا المصرية، بما يضمن جاهزيتهم لتطبيق النظام الجديد بكفاءة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة مناهج المواد الدراسية للصف الثاني ثانوي بكالوريا عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك عبر الرابط التالي:

https://ellibrary.moe.gov.eg/EgyptianBaccalaureate/ 

وأصدر الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية (نظام شهادة البكالوريا المصرية) و(نظام شهادة إتمام الثانوية العامة).

ويتضمن القرار الوزاري الأول الضوابط المنظمة للدراسة وآليات التقييم، بما يحقق المرونة في المسارات التعليمية، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي، ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من جودة مخرجات العملية التعليمية.

ونص القرار على السماح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مثل (الدبلومة البريطانية"IGCSE" – الدبلومة الأمريكية "American Diploma" – البكالوريا الدولية"IB" – شهادة النيل الدولية"NIS") واجتازوا بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية ويشترط حصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي طبقًا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات (الشهادات الدولية ) إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية وحصولهم على نسبة 70% بامتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.

كما نص القرار على منح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا تغيير المسار لأي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد (مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث).

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم البكالوريا المصرية

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