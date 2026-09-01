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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسيوط تطلق «الهاكاثون الداخلي» لإدارة المخلفات الجامعية 2026

جامعة أسيوط تطلق «الهاكاثون الداخلي» لإدارة المخلفات الجامعية 2026
جامعة أسيوط تطلق «الهاكاثون الداخلي» لإدارة المخلفات الجامعية 2026
إيهاب عمر

أعلنت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن إطلاق مسابقة Green Loop Competition، بهدف تشجيع طلاب الجامعة على تقديم أفكار ومشروعات مبتكرة في مجال إدارة المخلفات الجامعية، وتحويل التحديات البيئية إلى حلول مستدامة وقابلة للتطبيق.

ومن المقرر أن يُعقد الهاكاثون الداخلي يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، حيث يتم اختيار أفضل 3 فرق طلابية لتمثيل جامعة أسيوط في المسابقة القومية.

وتشمل الجوائز القومية للمراكز الثلاثة الأولى: 200 ألف جنيه للمركز الأول، و150 ألف جنيه للمركز الثاني، و100 ألف جنيه للمركز الثالث، إلى جانب جوائز خاصة وفرص للدعم والاحتضان للمشروعات المتميزة.

وتأتي المسابقة في إطار اهتمام جامعة أسيوط بدعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، وتشجيعهم على تقديم حلول عملية تسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الممارسات البيئية داخل المجتمع الجامعي.

وتُقام فعاليات المسابقة بمشاركة إدارة رعاية الطلاب المركزية والمركز الجامعي للتطوير المهني.

أسيوط جامعة أسيوط صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ طلاب الجامعة إدارة المخلفات الجامعية التحديات البيئية فرق طلابية الابتكار وريادة الأعمال

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