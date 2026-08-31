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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يفتتح ملاعب رياضية بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات

رئيس جامعة أسيوط يفتتح عددًا من الملاعب الرياضية بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات استعدادًا للعام الدراسي الجديد
رئيس جامعة أسيوط يفتتح عددًا من الملاعب الرياضية بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات استعدادًا للعام الدراسي الجديد
إيهاب عمر

افتتح الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين عددًا من الملاعب الرياضية بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية بالمدن الجامعية، والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للطلاب.

وشملت أعمال التطوير افتتاح ملعبين متعددي الأغراض بمدينة الطالبات، خلف مبنى (م)، بمقاسات دولية، بما يتيح استخدامهما في ممارسة رياضتي التنس الأرضي والكرة الطائرة، إلى جانب افتتاح ملعب كرة القدم الخماسي بمدينة الطلاب بجوار مبنى (س)، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته.

جاء ذلك بإشراف وحضور محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، ووفاء أحمد إبراهيم، مدير المدينة الجامعية (طالبات)، و عماد محمد سيد، مدير المدينة (طلاب)، و علاء أمين، مدير رعاية الطلاب بالمدن الجامعية، و فاطمة فؤاد، مدير العلاقات العامة بالمدينة الجامعية للطالبات، ولفيف من القيادات الإدارية، وعدد من رؤساء الوحدات والعاملين بالمدن الجامعية.

وخلال الافتتاح، أشاد الدكتور أحمد عبدالمولى بالجهود التي يبذلها قطاع المدن الجامعية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد المحاور المهمة في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته وقدراته، وصقل مواهبه.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة أسيوط على مواصلة تطوير مختلف قطاعاتها، وحسن استغلال إمكاناتها ومواردها، بما يسهم في توفير بيئة جامعية متكاملة تجمع بين جودة العملية التعليمية والأنشطة الطلابية والخدمات المقدمة للطلاب.

وأعرب الدكتور أحمد عبدالمولى عن تقديره لنجاح قطاع المدن الجامعية في استثمار المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى منشآت رياضية مجهزة وفق معايير جودة ومواصفات فنية مناسبة، بما يلبي احتياجات الطلاب والطالبات، ويشجعهم على ممارسة الرياضة، لما لها من دور في تعزيز الصحة البدنية والنفسية، وتنمية روح المنافسة والعمل الجماعي.

من جانبه، أوضح  محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، أن إنشاء ملعبي التنس بمدينة الطالبات يأتي تنفيذًا لتوجيهات إدارة الجامعة بشأن تعظيم الاستفادة من المساحات غير المستغلة، وتحويلها إلى مرافق وخدمات يستفيد منها الطلاب.

وأشار إلى أنه تم استغلال قطعة أرض غير مستغلة خلف مبنى (م) بمدينة الطالبات لإنشاء ملعبين متعددي الأغراض بمقاسات دولية، ليصل بذلك إجمالي عدد الملاعب متعددة الأغراض بالمدينة إلى خمسة ملاعب، بما يتيح استخدامها في تدريبات التنس الأرضي وإقامة البطولات المحلية، إلى جانب ممارسة الكرة الطائرة، وذلك ضمن الأنشطة الرياضية والطلابية المقدمة للطالبات، فضلًا عن استضافة أنشطة الأكاديميات الرياضية التي تقدم خدماتها لرواد الجامعة.

وأضاف محمود عنتر أنه تم كذلك إنشاء غرف لتغيير الملابس ودورات مياه لخدمة مستخدمي الملاعب وروادها، بما يوفر بيئة رياضية متكاملة وأكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة.

وفيما يتعلق بمدينة الطلاب، أوضح مدير عام المدن الجامعية أنه تم افتتاح ملعب كرة القدم الخماسي بجوار مبنى (س)، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، وتحويل أرضيته من تربة ترابية إلى دهشوم وحُمرة، بما يجعله أكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأشار إلى أن الملعب سيُستخدم في تنفيذ الأنشطة الطلابية والرياضية، وإقامة المسابقات، وفي مقدمتها دوري كرة القدم للوحدات السكنية بمدينة الطلاب، إلى جانب الاستفادة منه في تدريبات فرق كليات الجامعة استعدادًا للمشاركة في مختلف الفعاليات والمسابقات الرياضية داخل الجامعة وخارجها.

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