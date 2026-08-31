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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 6 أطنان سكر و50 كرتونة زيت غير صالحة للاستهلاك وتشميع المكان بديروط

ضبط 6 أطنان سكر و50 كرتونة زيت غير صالحة للاستهلاك وتشميع المكان بديروط
ضبط 6 أطنان سكر و50 كرتونة زيت غير صالحة للاستهلاك وتشميع المكان بديروط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتأكد من سلامة السلع والمنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، والتصدي بكل حسم لمحاولات تداول أو تخزين السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومواجهة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال، رئيس المركز، نفذت حملة رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها وتداولها بالأسواق، حيث تم ضبط نحو 6 أطنان من السكر، و38 لفة سكر، بالإضافة إلى 50 كرتونة زيت، وتبين من خلال أعمال الفحص أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة تمت بمشاركة سكرتير عام المركز ونواب رئيس المركز ومدير إدارة إصدار التراخيص، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، فضلًا عن تشميع المكان ووضع الشمع الأحمر وغلقه فورًا، مع إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو تعريضهم للغش التجاري، مؤكدًا ضرورة تكثيف المرور والتفتيش على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية وأماكن تخزين وتداول السلع، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان إحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لتداول سلع فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحقوقهم.

أسيوط محافظ أسيوط تكثيف الحملات الرقابية الغش التجاري مركز ومدينة ديروط تشميع المكان

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