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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف زكي يصل جنازة الفنان محمد التاجي

أشرف زكي
أشرف زكي
قاسم

وصل قبل قليل الفنان أشر زكي نقيب المهن التمثيلية إلى جنازة الفنان محمد التاجي، وكانت قد قررت أسرة الفنان محمد التاجي إقامة صلاة الجنازة عليه من مسجد الثورة بصلاح سالم اليوم.
 

وغيب الموت اليوم الفنان الكبير محمد التاجي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما، بعد خضوعه لعدد من العمليات الجراحية على مدار الأشهر الماضية.
 

كان الراحل كتب قبل فترة عن وفاته على موقع فيسبوك: إذا مت لا تبكوا.. فقد كنت بالفعل ميتًا من الداخل.. أنا فقط أغمضت عيني.
 

ويعد الفنان القدير محمد التاجي من أبرز نجوم الجيل الذهبي، الذى ظل محافظًا على أدائه المتطور في الأعمال الفنية الجديدة، وتنوعت أدواره ولمع في الدراما التليفزيونية، لكن كانت أغلب مشاركاته تليفزيونية، ومن أهمها هو وهي، بوابة الحلواني، لا، الزيني بركات، أبو ضحكة جنان.

محمد التاجي وفاة محمد التاجي رحيل محمد التاجي

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