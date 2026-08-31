شبكة للاتجار بالبشر تمتد إلى 12 دولة.. العثور على 163 طفلا مفقودا في فلوريدا| ماذا يحدث؟

في عملية أمنية واسعة بولاية فلوريدا الأمريكية، نجحت السلطات في العثور على 163 طفلًا ومراهقًا تتراوح أعمارهم بين شهرين و17 عامًا، كانوا ضمن حالات الأطفال المفقودين أو المعرضين للخطر. وجاءت العملية تحت اسم "درع الولاية"، واستمرت خمسة أيام خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس، بمشاركة عدد كبير من أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بحماية الأطفال.

وتكشف تفاصيل العملية أن الحالات لم تكن مرتبطة جميعها بجريمة واحدة أو بشبكة موحدة للاتجار بالبشر، إذ شملت أطفالًا تعرضوا للفقدان أو الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال، إلى جانب حالات مرتبطة بالاتجار بالبشر.

وكان وجود رضيع يبلغ من العمر شهرين من بين الأطفال الذين جرى العثور عليهم من أبرز التفاصيل التي عكست خطورة الملفات التي تعاملت معها السلطات.

أين عثرت السلطات على الأطفال؟

امتدت عمليات البحث إلى سبع مناطق رئيسية في فلوريدا، وجاء خليج تامبا في صدارة المناطق التي شهدت أكبر عدد من عمليات الاستعادة، بـ46 طفلًا، تلتها ميامي بـ41 طفلًا، ثم جاكسونفيل بـ32 طفلًا، وأورلاندو بـ21 طفلًا، وفورت مايرز بـ12 طفلًا، وبنساكولا بـ8 أطفال، بينما جرى العثور على 3 أطفال في تالاهاسي.

ولم تقتصر التحريات على ولاية فلوريدا، إذ امتدت إلى ست ولايات أمريكية أخرى وإقليم أمريكي، كما شملت عمليات التتبع والتحقيق 12 دولة خارج الولايات المتحدة، من بينها المكسيك وكندا وإسبانيا وإيطاليا وكولومبيا والبرازيل وغانا وتايوان، ما يعكس اتساع نطاق بعض الملفات التي تعاملت معها الأجهزة المشاركة.

الاتجار بالبشر والإساءة في صدارة التحقيقات

كان الاتجار بالبشر أحد الملفات الرئيسية التي ظهرت خلال العملية، إذ أوضحت السلطات أن عددًا من الأطفال الذين جرى العثور عليهم تعرضوا لأشكال مختلفة من الاستغلال والإساءة والإهمال، وبينهم ضحايا للاتجار بالبشر.

وشاركت جهات متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياه في العملية، بهدف التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى حماية ودعم متخصص.

وأكدت السلطات أن الهدف لم يكن فقط العثور على الأطفال، وإنما ضمان نقلهم إلى أماكن آمنة وتوفير الرعاية المناسبة لكل حالة.

ماذا حدث للأطفال بعد العثور عليهم؟

بعد استعادة الأطفال، بدأت مرحلة أخرى من التعامل مع الحالات، حيث جرى تقديم خدمات اجتماعية وطبية ونفسية للأطفال الذين احتاجوا إلى الدعم، بمشاركة متخصصين في رعاية الأطفال ومدافعين عن الضحايا.

كما تولت الجهات المختصة بشؤون الأطفال والشباب إجراءات الحضانة والرعاية وفقًا لظروف كل حالة، خصوصًا في الملفات التي كان فيها الأطفال معرضين للإهمال أو الإساءة أو الاستغلال.

3 قضايا جنائية والتحقيقات مستمرة

أعلنت السلطات أن العملية أسفرت في مرحلتها الأولى عن فتح ثلاث قضايا جنائية خطيرة، تضمنت اتهامات مرتبطة بجرائم جنسية ضد قاصرين، والتدخل في حضانة الأطفال، ومقاومة أحد أفراد الشرطة.

وأكدت السلطات استمرار التحقيقات في عدد من الملفات، مع احتمال اتخاذ إجراءات قانونية جديدة وظهور مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أن عملية "درع الولاية" لم تنتهِ بمجرد العثور على الأطفال.

لماذا تعد العملية لافتة؟

تكمن أهمية العملية في اتساع نطاقها وتعدد الجهات المشاركة فيها، إذ تعاونت أجهزة إنفاذ القانون مع جهات معنية بحماية الأطفال والادعاء العام ومكاتب شريف محلية وجهات اتحادية ومنظمات متخصصة في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر.

وفي الوقت نفسه، شددت المعلومات الرسمية على ضرورة عدم وصف العملية بأنها تفكيك لشبكة واحدة اختطفت 163 طفلًا، لأن الأطفال كانوا ضمن ملفات وحالات مختلفة، وبعضها يتعلق بالفقدان أو الهروب أو الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال.

وتظل هوية الأطفال والظروف التفصيلية لكل حالة غير معلنة، كما لم تحدد السلطات عدد الأطفال الذين ثبت بشكل منفصل أنهم ضحايا للاتجار بالبشر من إجمالي الـ163 طفلًا. ومع استمرار التحقيقات، تركز السلطات على تحديد المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بهذه الحالات وضمان حماية الأطفال الذين جرى العثور عليهم.