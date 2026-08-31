إسرائيل واليونان توقعان صفقة دفاعية بـ10 مليارات شيكل



أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية عن صفقة ضخمة مع نظيرتها اليونانية بقيمة تتجاوز 10 مليارات شيكل.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الجيش، فإنه بموجب الاتفاقية ستنشئ إسرائيل نظام دفاع متعدد الطبقات في اليونان، يشمل بنية أنظمة إسرائيلية، من بينها منظومتا "مقلاع داود" و"العنكبوت" من إنتاج شركة رافائيل، ونظام "باراك إم إكس" من إنتاج شركة الصناعات الجوية.



ويُعرف هذا البرنامج في اليونان باسم "درع أخيل"، وهو من أكبر صفقات الدفاع في تاريخ البلاد، والأول من نوعه الذي يقدم فيه نظام دفاع متكامل ضد طيف واسع.

ويأتي هذا التقارب في ظل توترات إقليمية ومنافسة مع تركيا وإيران، وضمن خطط التحديث العسكري اليوناني (أجندة 2030).

ويجري البلدان بانتظام مناورات عسكرية جوية وبحرية مشتركة لرفع كفاءة الجانبين وتعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني في شرق المتوسط.



