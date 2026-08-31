"سنتكوم": ضربة جزيرة "لارك" أزالت تهديدا وشيكا للملاحة في مضيق هرمز

رفضت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، اليوم /الاثنين/ وصف إيران للضربات الأمريكية على جزيرة لارك بأنها "عمل عدواني"، مؤكدة "أن العملية استهدفت ما اعتبرته تهديدا وشيكا للملاحة في مضيق هرمز".

وقالت "سنتكوم"، في بيان على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، إن "القوات الأمريكية اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات الحرس الثوري الإيراني التي كانت تقوم بزرع الألغام وتشكل تهديدًا وشيكًا في مضيق هرمز".

وأضافت القيادة "أن القوات الإيرانية هي التي شكلت هذا التهديد، في حين تحرك الجيش الأمريكي لإزالته وحماية البحارة المدنيين والملاحة البحرية لضمان استمرار حركة التجارة العالمية".

ويأتي ذلك ردا على الحرس الثوري الإيراني، الذي أعلن سقوط قتلى ومصابين من عناصره في القصف الأمريكي على جزيرة "لارك"، التي تقع في مكان شديد الحساسية عند أحد أضيق أجزاء مضيق هرمز، ووصف العملية بأنها "عمل عدواني".