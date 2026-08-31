أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 استقرارًا في محطات الوقود، بالتزامن مع ترقب المواطنين وأصحاب السيارات لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار البنزين اليوم

وبحسب آخر الأسعار الرسمية المعلنة، جاءت أسعار البنزين في محطات الوقود كالتالي:

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

سعر السولار اليوم

استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه، وهو السعر المطبق منذ آخر تعديل رسمي في مارس 2026.

سعر أنبوبة البوتاجاز

بلغ السعر الرسمي لأسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كجم 275 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية وزن 25 كجم 550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر الفعلي في بعض المناطق نتيجة تكاليف النقل والتوصيل والتداول.

هل زادت أسعار البنزين والسولار؟

لم يصدر حتى الآن قرار رسمي جديد بشأن تحريك أسعار البنزين أو السولار، وتواصل محطات الوقود العمل بالأسعار الحالية، لحين إعلان نتيجة المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.

شعبة المواد البترولية تحسم الجدل

وأكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن الحديث عن زيادة أسعار الوقود أو تثبيتها أو خفضها لا يمكن حسمه قبل صدور القرار الرسمي من لجنة التسعير التلقائي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، أن اللجنة لم تحسم موقفها النهائي بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مشددًا على ضرورة انتظار القرار الرسمي.

وطالب رئيس شعبة المواد البترولية المواطنين بعدم الانسياق وراء التكهنات أو الأسعار غير الرسمية المتداولة، مؤكدًا أن تحديد الأسعار الجديدة من اختصاص لجنة التسعير التلقائي.